Dinozaury były bardzo inteligentne. Naukowcy mocno zaskoczeni!

To cecha rzadko spotykana w świecie zwierząt, która nazywana jest zdolnością do przyjmowania perspektywy drugiego osobnika. U ludzi pojawia się w wieku 1,5-2 lat i jest bardzo ważna, aby prawidłowo rozwinąć swój umysł i umiejętność właściwego postrzegania świata wokół.



Dinozaury były bardziej inteligientne od ludzi?

Wyniki badań opublikowane w "Science Advances" zawierają bardzo szokującą tezę dotyczącą ewolucji dinozaurów. Wiele wskazuje na to, że umiejętność przyjmowania perspektywy wizualnej drugiego osobnika wykształciła się u dinozaurów ok. 60 milionów lat wcześniej, nim pojawiła się u ssaków. To oznacza, że był taki okres w historii Ziemi, kiedy dinozaury były najbardziej rozwiniętymi pod względem inteligencji istotami na naszej planecie.

Zdjęcie Aligatory mają zdolność postrzegania świata z punktu widzenia innego osobnika. Tę samą cechę musiały mieć dinozaury / grafika:: Uniwersytet w Lund / domena publiczna

Naukowcy już dawno ustalili, że ptaki paleognatyczne wyłoniły się w toku ewolucji ok 110 mln lat temu, a więc 60 mln lat wcześniej niż np. psy i małpy. Ponieważ ich podobieństwo do dinozaurów jest ogromne, więc można przypuszczać, że podobnie przebiegała ich ewolucja.

Według naukowców dinozaury pojawiły się w triasie, czyli około 237 milionów lat temu. Do ich wyginięcia miało dojść ok. 66 milionów lat temu, kiedy w Ziemię uderzyła asteroida. Doszło wtedy do czegoś, co naukowcy nazywają "wymieraniem kredowym". Wyginęło wtedy około 3/4 gatunków roślin i zwierząt żyjących na Ziemi, w tym nieptasie dinozaury.