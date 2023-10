Oddychająca ziemia nie oznacza jednak, że pod jej powierzchnią znajduje się istota pragnąca tlenu. Zjawisko w Szkocji, które uwieczniono na filmikach to efekt sztormu Babet. Ten niedawno dotarł do Wielkiej Brytanii, a wydarzenia ze szkockiego lasu to efekt tego potężnego zjawiska pogodowego. Na szczęście jest on ciekawy i fascynujący, nie zaś katastrofalny w skutkach - przynajmniej w tej części lasu.

Efekt jedyny w swoim rodzaju

Jak przyznał David Nugent-Malone, obrana trasa była przez niego odwiedzana wielokrotnie podczas spacerów z psem. Był to jednak pierwszy przypadek, kiedy mężczyzna zaobserwował takie zjawisko. Doskonale wiemy, że pogoda na wyspach bywa kapryśna - mimo tego ruszająca się ziemia na taką skalę jest bardzo zaskakująca.

Sytuacja była o tyle interesująca, co niebezpieczna. Na filmach widać, że poruszały się też drzewa. Morky i miękki grunt w połączeniu z wysokimi drzewami to prosty scenariusz na niebezpieczeństwo. Jak potwierdził na Twitterze autor, wspólnie z psem dotarli do domu bezpieczeni, zanim cokolwiek zdążyło się na nich przewrócić.