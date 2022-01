Pojawienie się wariantu Omikron, przyczyniło się do wzrostu przypadków infekcji SARS-CoV-2 na świecie. Wykazano, ze szczep ten zwiększa ryzyko reinfekcji, a także infekcji pomimo pełnej immunizacji. Z ponad 37 mutacjami w białku S w porównaniu do oryginalnego SARS-CoV-2 wykrytego w Wuhan, wariant ten łatwiej przenosi się z kroplami oddechowymi.

Obecnie wariant Omikron jest odróżniany od innych szczepów SARS-CoV-2 przy użyciu metody docelowego uszkodzenia genu białka S. Ze względu na obecność mutacji (delecji) w genie białka S Omikrona, standardowe testy PCR nie wykrywają go. Zjawisko to nosi nazwę SGTF (ang. S-gene target failure) i jest wykorzystywane do wykrywania infekcji Omikronem.



Reklama

Teraz naukowcy z RPA porównali wydajność wymazów ze śliny i wymazów z nosogardzieli dla opartego na badaniu PCR wykrywania wariantów Delta i Omikron. Uczeni pobrali wymazy śliny i wymazy z nosogardzieli od 382 objawowych, niehospitalizowanych pacjentów, którzy zgłosili się do szpitala w Kapsztadzie do przebadania na obecność wirusa SARS-CoV-2 między sierpniem a grudniem 2021 r. Próbki zostały sprawdzone za pomocą badania RT-PCR.



Pozytywny procent zgodności wymazów ze śliny i wymazów z nosogardzieli oszacowano na 71 i 100 proc. w przypadku infekcji Delta. To oznacza, że 100 proc. infekcji wariantem Delta można wykryć wykonując test antygenowy z nosogardzieli. W przypadku wariantu Omikron wyniki były zaskakujace - w 100 proc. przebadanych próbek pobranych ze śliny wykryto patogen, w porównaniu do 86 proc. pochodzących z nosogardzieli.



Wyniki ujawniły, że w przypadku podejrzenia zakażenia wariantem Omikron, lepszy może być wymaz ze śliny, a nie nosogardzieli. Wykazano, że próbki śliny zawierają więcej wirusowego RNA niż próbki z nosa (w przypadku Omikrona). Może to być spowodowane zmienionymi wzorcami usuwania tego wariantu z organizmu (więcej ustami, a mniej nosem). Inne dowody sugerują, że tempo replikacji wariantu Omikron jest znacznie wyższe w górnych drogach oddechowych niż w przypadku wariantu Delta.