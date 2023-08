Ukraińcy zbudowali pierwszy pocisk manewrujący. Jest potężny

Trembita, czyli potężny pocisk domowej roboty

Twórcy przyznają, że Trembita jest "pociskiem ludowym", czyli latającą bombą, służącą do atakowania rosyjskich składów amunicji i stanowisk dowodzenia. Co ciekawe, nazwa Trembita wzięła się na cześć po długim drewnianym rogu, na którym grali ukraińscy pasterze. Twórcy podają, że pocisk ma zasięg 140 kilometrów i może przenosić 25 kilogramów materiałów wybuchowych, a silnik jest zasilany olejem napędowym lub benzyną, które można kupić na lokalnej stacji paliw.

Ogromnym atrybutem Trembity są niskie koszty produkcji. Budowa rakiety kosztuje ok. 3000 dolarów, a wyposażenie jej w nowoczesny system nawigacji to kolejne ok. 7000 dolarów. Zatem mówimy tutaj o potężnym pocisku, który kosztuje ułamek tego (10 tysięcy dolarów), co pociski systemu HIMARS (150 tysięcy dolarów), a do tego ma od nich o wiele lepsze parametry.

Ukraiński pocisk manewrujący do uderzeń na Krym

Pierwsze Trembity są już na wyposażeniu Sił Zbrojnych Ukrainy, które niebawem zrobią z nich użytek. Oprócz pojedynczych ataków na rosyjskie cele wojskowe, pociski można wysyłać w technologii roju, po dziesiątki czy setki sztuk, by uzyskać "negatywny wpływ psycho-emocjonalny" na rosyjskich żołnierzy, narażając ich na ogłuszający hałas o sile ponad 100 dB. Można też rojem atakować cele i uzyskać efekty jak uderzeniem pociskami Storm Shadow, Kindżał czy Iskander.

SZU nie ukrywają, że pociski najczęściej będą używane do niszczenia infrastruktury militarnej na Krymie. 140 kilometrów zasięgu w zupełności wystarczy do neutralizacji obiektów, które są i będą wykorzystywane do obrony półwyspu, gdy niebawem działania wojenne przeniosą się bliżej niego. Władze Ukrainy zapowiedziały, że Krym ma być wyzwolony do końca bieżącego roku.