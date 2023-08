Potężny atak HIMARS. Zginęły setki rosyjskich żołnierzy

Dostarczone do Ukrainy przez Stany Zjednoczone systemy rakietowe HIMARS wciąż są główną bronią przeciwko rosyjskiemu agresorowi. Dzięki niej co kilka dni udaje się skutecznie atakować koszary wojskowe, składy amunicji i paliwa, co sprawia, że rosyjskie oddziały mają utrudnione działanie na linii frontu.

Siły Zbrojne Ukrainy ogłosiły właśnie, że dokonały kolejnego potężnego i niezwykle skutecznego ataku na obóz szkoleniowy rosyjskich żołnierzy. Tym razem miało to miejsce na tymczasowo okupowanej zachodniej części obwodu chersońskiego. W ataku miało zginąć setki agresorów. Na potwierdzenie tych słów, SZU opublikowały materiał filmowy, który szczegółowo dokumentuje przebieg tej akcji.

Potężny atak HIMARS na rosyjski obóz szkoleniowy

Możemy zobaczyć na nim widok z drona obserwacyjnego. Atak miał miejsce na wyspie Dżaryłgacz, największej wyspie Ukrainy. Rosyjska armia zgromadziła w dużym obozie szkoleniowym setki żołnierzy. Byli oni przygotowywani do realizacji różnych misji na polu walki. Nie jest tajemnicą, że przede wszystkim chodzi o zabezpieczanie terenów prowadzących na Krym.

Na filmie możemy zobaczyć kilka zgrupowań agresorów, kilka obiektów mieszkalnych i pojazdy. Najpierw ukraiński dron namierzył obóz, następnie jego pozycja została wysłana do centrum operacyjnego systemu HIMARS, a chwilę później z wyrzutni odpalono kilka pocisków. Na filmie ukazano początkową fazę ataku na rosyjskich żołnierzy. Pociski eksplodowały w miejscach największej aktywności żołnierzy.

Technologia Policja z Miami przekazała Ukrainie skonfiskowaną broń. Jak to możliwe?

Mniej rosyjskich żołnierzy broniących Krym

Siły Zbrojne Ukrainy podały, że w wyniku skomasowanego ataku śmierć na miejscu poniosły setki żołnierzy, a dziesiątki zostało poważnie rannych. Była to jedna z najbardziej spektakularnych akcji w ostatnich tygodniach. Jak tłumaczą przedstawiciele SZU, setki agresorów nie pojawi się na froncie, dzięki czemu nie będą mogli bronić terenów prowadzących na Krym, który jest jednym z najważniejszych celów trwającej obecnie ukraińskiej kontrofensywy.