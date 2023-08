O pomyśle przekazywania Ukrainie broni skonfiskowanej przez amerykańskie służby usłyszeliśmy już w lutym, kiedy to The Wall Street Journal informował, że administracja prezydenta Joe Bidena szuka prawnych rozwiązań umożliwiających taki manewr. Dziennikarze poinformowali przy okazji, że USA miały rozważać taki ruch już pod koniec ubiegłego roku, a w grę wchodziły ogromne ilości broni, amunicji i materiałów wybuchowych, jakie przemytnicy próbowali przetransportować z Iranu do Jemenu.



Tylko się marnuje. USA chcą przekazywać Ukrainie skonfiskowaną broń

Zdaniem urzędników takie nietypowe posunięcie otwiera nowe możliwości zarówno dla obrońców Kijowa, walczących o zaspokojenie zapotrzebowania na wsparcie militarne, jak i krajów NATO, które nie musiałaby uszczuplać swoich mocno już nadwyrężonych magazynów i portfeli. Jak tłumaczył wtedy sekretarz generalny NATO, Jens Stoltenberg, wojna w Ukrainie pochłania ogromne ilości amunicji i wyczerpuje sojusznicze zapasy, a tempo wydatków na amunicję jest wielokrotnie wyższe niż tempo produkcji, co stawia przemysł obronny pod presją.