Odnaleziono dziwne dziury w dnie oceanu. Sprawka, zwierząt, ludzi, czy…

Wiktor Piech Przyroda

W ostatni weekend załoga statku Okeanos Explorer zauważyła na dnie Atlantyku nietypowe formy. Nawet naukowcy z amerykańskiej instytucji National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) nie do końca wiedzą, co to jest. Zwrócili się nawet do użytkowników Twittera z prośbą, by pomogli rozwikłać tę zagadkę.

Zdjęcie Nawet naukowcy nie wiedzą jak powstały dziwne dziury w dnie oceanu / 123RF/PICSEL