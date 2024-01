Italian Institute of Technology pochwaliło się swoim najnowszym robotycznym rozwiązaniem, a mianowicie FiloBotem, który może rosnąć w kierunku źródeł światła i z dala od przyciągania grawitacyjnego (chociaż można go również skonfigurować tak, aby działał odwrotnie), podobnie jak wąsy rośliny pnącej. Urządzenie ma stożkową głowicę na górze, źródło zasilania/stację bazową na dole i korpus w kształcie łodygi pomiędzy nimi, a za sprawą ciągłego drukowania 3D jego ciało może być coraz dłuższe.

Innowacyjny robot do eksploracji. Również obcych planet

FiloBot w sposób ciągły wciąga włókno termoplastu do druku 3D ze szpuli w stacji bazowej, a to przechodzi przez rozgrzaną wytłaczarkę w głowicy, która powoli obraca się względem korpusu. W ten sposób robot drukuje w 3D swoje własne ciało w kolejnych zwiniętych warstwach stopionego plastiku, które łączą się ze sobą podczas stygnięcia. Co ciekawe, nie jest ono jednak drukowane w jednolity sposób, bo w odpowiedzi na czujniki światła, żyroskop i inną elektronikę zintegrowaną z głowicą, temperatura, orientacja i prędkość osadzania tworzywa sztucznego zmieniają się w sposób ciągły.



Reklama

Wideo youtube

W ten sposób FiloBot jest w stanie kontrolować kierunek, w którym rośnie jego ciało, zawsze kierując się w stronę światła i z dala od ziemi. Co więcej, robot automatycznie owija się wokół pionowych podpór, jeśli są obecne (podobnie jak winorośl owija się wokół kraty), dzięki czemu może poświęcać mniej czasu i energii na budowanie silnego ciała, gdy siła nie jest potrzebna.

Kiedy jednak nie zostaną wykryte żadne sąsiadujące powierzchnie podparcia - innymi słowy, kiedy głowa osiągnie otwartą przestrzeń - ciało staje się sztywne i mocne, dzięki czemu może się utrzymać. Artykuł na temat badań, którym kierowała Emanuela Del Dottore, został niedawno opublikowany w czasopiśmie Science Robotics, a działanie robota można obejrzeć na załączonym filmie.