Norweska firma Argeo zaprezentowała pierwszy w historii morski dron do wykonywania trójwymiarowej mapy morskiego dna. Najważniejszym zadaniem Argusa jest praca dla firm, które budują tzw. morskie farmy wiatrowe. Jest w pełni automatyczny i wyposażony w moduł sztucznej inteligencji. Twórcy drona zapewniają, że poradzi sobie w każdych warunkach pogodowych i jest praktycznie niezatapialny. Powstał na sprawdzonej już wcześniej platformie pływającej Mariner X firmy Maritime Robotics.

Argus to wielozadaniowy statek nawodny (USV), który może patrolować nawet bardzo rozległe tereny morskie. System czujników pozwala wykryć każdy obiekt w pobliżu drona i zachować do niego bezpieczną odległość. Kadłub jest w całości wykonany z plastiku, dzięki czemu Argus nie boi się niszczycielskiego działania morskiej wody.

Wytrzymały kadłub z polietylenu sprawia, że Argus jest stabilny, niezatapialny i prawie niewymaga konserwacji. Może radzić sobie nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach pogodowych. Joel Pederick, kierownik ds. produktów Mariner i Mariner X w Maritime Robotics

Argus ma zaledwie 9 metrów długości, dzięki czemu może być transportowany w zwykłym kontenerze. Mały wymiary sprawiają, że załodze statku bardzo łatwo jest podnieść drona z wody i umieścić na pokładzie, aby na przykład naładować akumulatory czy uzupełnić paliwo.



Zdjęcie Argus może w każdej chwili zamienić się w wykrywacz min /zdjęcie: Argeo / domena publiczna

Argos ma napęd hybrydowy, czyli oprócz elektrycznego posiada także silnik spalinowy. Tego typu rozwiązanie pozwala dronowi płynąć nieprzerwanie przez 25 dni i pokonać 2500 mil morskich (4630 km). Porusza się ze stałą prędkością 4 węzłów morskich (7,5 km/h). Każdy Argos ma na pokładzie zaawansowany system nawigacji GNSS, a także moduł do łączności satelitarnej. Dzięki temu z dowolnego miejsca na Ziemi można na bieżąco monitorować pozycję drona na oceanie i zmieniać jego trasę. System kamer pozwala obserwować otoczenie Argosa w układzie 360 stopni, a obraz może być transmitowany on-line.



Wykrywanie min? Nie ma problemu

Twórcy Argusa zapewniają, że ich dron może precyzyjnie obserwować morskie dno do głębokości 200 metrów. Potrafi także zamienić się w automatyczną stację badawczą do badania trzęsień ziemi. Po zainstalowaniu odpowiedniego modułu z czujnikiem sejsmicznym jest w stanie śledzić nawet najmniejsze wstrząsy dna morskiego i ostrzegać przed pojawieniem się fali tsunami. Firma Argeo zauważyła problem min morskich, który jest ubocznym skutkiem wojny Rosji z Ukrainą na Morzu Czarnym. Do zadań Argusa dodano nową funkcję. Norweski bezzałogowiec potrafi wykryć dowolną minę unoszącą się na wodzie lub pod jej powierzchnią i wysłać drogą satelitarną ostrzeżenie wraz z informacją o dokładnym położeniu miny na morzu.