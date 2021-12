Nike przejmuje firmę tworzącą wirtualne buty i NFT

Czym jest Metaverse? Mark Zuckerberg mówi, że jest to trwały, cyfrowy świat, który jest połączony z wieloma aspektami świata fizycznego, w którym obecnie funkcjonujemy i mamy kontakt z ludźmi, miejscami czy rzeczami.

Metaverse umożliwi wspólne doświadczenia, zarówno w świecie fizycznym, jak i cyfrowym. Będzie to coś, czego jeszcze nigdy nie było i nikt tego nie doświadczył w takiej formie. Metaverse pozwoli spotykać się w świecie cyfrowym z kim tylko zapragniemy za pomocą avatarów. Wspólnie będziemy mogli robić rzeczy, jakich często nie da się w świecie rzeczywistym.

Coraz więcej gigantów technologicznych zaczyna tworzyć podstawy do Metaverse. Okazuje się, że do gry o cyfrową przyszłość społeczeństwa chcą wejść również firmy odzieżowe jak Nike. Koncern przejął właśnie firmę RTFKT Studios. Na co dzień zajmuje się ona produkowaniem niewymienialnych tokenów NFT i cyfrowej sztuki tworzonej przez artystów.

Metaverse, czyli przenosimy się do świata wirtualnego

O co w tym chodzi? O rynek wart miliardy dolarów. Dotychczas Nike sprzedawało buty w świecie rzeczywistym. Docelowo ma to odbywać się również w świecie wirtualnym. Ceny odzieży nie tylko nie muszą być podobne do tych prawdziwych, ale często będą kilkukrotnie wyższe. Dla wielu młodych klientów to nie będzie problemem. W końcu ich avatary z Metaverse muszą się nosić w iście unikalny sposób.

Niedawno kupiona przez Nike firma RTFKT nie tylko stworzyła wirtualne buty, ale również nawiązała współpracę z japońskim artystą Takashim Murakamim. Przy jego udziale powstała linia gotowych, wyjątkowych avatarów, które każdy może wykorzystać jako swoją wizytówkę w Metaverse. Socjologowie uważają, że w niedalekiej przyszłości, młodzi częściej będą przebywali w świecie wirtualnym, dlatego koncerny chcą przygotować dla nich wirtualne produkty, które będą mogli nabywać jak teraz te tradycyjne.