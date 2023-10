Spis treści: 01 Profil Zaufany traci ważność

Profil Zaufany traci ważność

Niedawno część z nas otrzymała wiadomość SMS informującą o konieczności przedłużenia ważności Profilu Zaufanego. Informacja ta dotyczyła tych osób, których ważność profilu została automatycznie wydłużona. Miało to miejsce jeszcze w czasie lockdownu. Dzięki temu obywatele nie stracili dostępu do ePUAP.

Ważność Profilu Zaufanego została przedłużona do 31 października 2023 roku. Oznacza to, że termin upływa już jutro. Zanim to nastąpi, konieczne jest przedłużenie jego ważności. W innym wypadku niemożliwym będzie dalsze korzystanie z usług. Jak przedłużyć ważność Profilu Zaufanego szybko i w prosty sposób online?

Profil Zaufany wygasa. Jak przedłużyć jego ważność?

Na całe szczęście procedura przedłużania ważności Profilu Zaufanego jest bardzo prosta. Co ważne, nie musimy udawać się do urzędu osobiście. Obędzie się bez drukowania czy wypełniania formularzy i składania fizycznych kopii dokumentów w placówce. Do przedłużenia ważności wystarczą nam własne dane osobowe i połączenie z internetem. Jak to zrobić?

Pierwszy krok to logowanie do Profilu Zaufanego, czyli wchodzimy na stronę pz.gov.pl. W tym celu możemy skorzystać np. z logowania przez bankowość elektroniczną. To prosta metoda, dzięki której możemy automatycznie zweryfikować nasze logowanie. W następnym kroku korzystamy z przycisku Przedłuż ważność.

W kolejnym kroku musimy potwierdzić nasz adres mailowy i numer telefonu. Odpowiednie kody zostaną do nas przysłane w wiadomości email i SMS. Po ich wprowadzeniu konieczne będzie ponowne logowanie. Po tym ważność Profilu Zaufanego zostanie przedłużona.

Jak założyć Profil Zaufany?

Aby założyć Profil Zaufany możemy skorzystać z jednego z dwóch sposobów. Pierwszy to logowanie przy pomocy bankowości elektronicznej, drugi z wykorzystaniem podpisu elektronicznego. Profil Zaufany założymy za darmo i bez wychodzenia z domu. Obie metody wykorzystamy online z poziomu np. naszego komputera.

Chcąc założyć Profil Zaufany przy pomocy banku musimy upewnić się, że nasz bank ma taką możliwość. Później należy się zalogować do bankowości elektronicznej i skorzystać z odpowiedniej zakładki, którą znajdziemy w menu.

Ile ważny jest Profil Zaufany? Po założeniu usługa będzie ważna przez 3 lata. Później, gdy będzie zbliżał się termin ważności będzie można ją przedłużyć o kolejne 3 lata. Warto o tym pamiętać, aby nie stracić dostępu do usług.

Co daje Profil Zaufany?

Profil Zaufany jest darmowy i daje dostęp do szeregu przydatnych usług online. Jego posiadacz może w łatwy sposób składać m.in. odwołania do decyzji administracyjnych, wnioski o dowód osobisty czy uzyskać dostęp do IKP lub procedury zakładania firmy.

Poza tym, Profil Zaufany daje dostęp do ePUAP, PUE ZUS czy CEiDG. Jest to przydatna usługa, której założenie jest proste i znacznie ułatwia poruszanie się w świecie spraw administracyjnych i obywatelskich.