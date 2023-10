Spis treści: 01 Niepokojący SMS to pułapka?

02 Dziwna wiadomość ePUAP to oryginał

03 ePUAP - co to?

Niepokojący SMS to pułapka?

Wielu Polaków otrzymało ostatnio nietypowe wiadomości SMS. Te pochodziły od adresata podpisanego jako PZePUAP i zawierały informację o upływie daty ważności Profilu Zaufanego adresata. Ten ma być ważny do 31 października 2023 roku, a w celu jego przedłużenia wymaga się zalogowania na konto.

W treści wiadomości znajduje się również link, pod którym znaleźć można więcej informacji, jak również podstawę prawną. Co oczywiste, wiadomość SMS okazała się dla wielu osób powodem do niepokoju. Nic dziwnego - treść SMS-a można łatwo skojarzyć z popularnymi próbami oszustwa. Wiele osób stwierdziło, że po kliknięciu na link i zalogowaniu się, przekażą one dane osobowe oszustom. Okazuje się, że nic z tych rzeczy.

