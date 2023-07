Rosyjski Pancyr strącił pocisk Storm Shadow nad Mostem Krymskim

Ukraińcy próbowali zniszczyć Most Krymski pociskami S-200

Ale to nie wszystko, pojawiły się też komentarze, że na filmie nie jest widoczny pocisk Strom Shadow, tylko zwykłe ukraińskie pociski S-200 Wega. Okazuje się, że do najnowszego ataku na Most Krymski, SZU wykorzystały stare pociski z systemu obrony powietrznej S-200. Zostały one przerobione z pocisków ziemia-powietrze, na ziemia-ziemia. Mogą one dysponować zasięgiem nawet ponad 400 kilometrów.

Modyfikacje pocisków nie są niczym nowym. Rosjanie z powodzeniem przerabiają pociski z systemów obrony powietrznej S-300, by za ich pomocą bombardować ukraińskie miasta. Co ciekawe, pociski S-200 na Ukrainę mogły dotrzeć z krajów NATO, w tym Polski, która miała na stanie taką broń. Jako że Ukraińcy też mają takie pociski, mogą z ich pomocą uderzać na rosyjskie miasta, jednocześnie nie zrywając umowy z USA, że broń z Zachodu nie może być używana do ataków poza granicami Ukrainy.