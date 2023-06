Szef NASA w Polsce. Polski astronauta poleci do kosmicznego domu?

Szef NASA w Polsce. Polak znowu może polecieć w kosmos

Bill Nelson wspominał też o instrumencie o nazwie GLOWS, który pozwoli w ramach misji IMAP badać wiatr słoneczny. Instrument przygotowywany jest przez zespół prowadzony przez dr. hab. Macieja Bzowskiego z Centrum Badań Kosmicznych PAN. Szef NASA przyznał również, że chciałby zobaczyć polskiego astronautę w misji na ziemską orbitę. Sławosz Uznański ma szansę wziąć udział nawet w misji załogowej na Księżyc lub Marsa. Znalazł się on bowiem w grupie rezerwowej astronautów.

Oznacza to, że jeśli program astronautów zostanie rozszerzony, Uznański rozpocznie szkolenia i otworzą się przed nim wrota do pierwszego lotu w kosmos. Europejska i Amerykańska Agencja Kosmiczna wspólnie planują powrót na naturalnego satelitę naszej planety już w 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, że program Artemis do końca dekady zostanie rozszerzony o kolejne misje, i wówczas rezerwiści, wraz z Polakiem, będą mogli uczestniczyć w programie kolonizacji Srebrnego Globu.