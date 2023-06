Legion "Wolność Rosji" obecnie jest w trakcie wyzwalania pięciu rosyjskich obwodów, w tym trzech graniczących z Ukrainą. Żołnierze właśnie pochwalili się swoim kolejnym spektakularnym sukcesem w trakcie wojny z rosyjskim agresorem. Tym razem udało się zniszczyć najpotężniejszy w rosyjskiej armii system artyleryjski o nazwie 2S4 Tulipan. To chluba Kremla. Mamy tu bowiem do czynienia z najcięższym moździerzem świata, który może dokonywać ataków za pomocą amunicji jądrowej.

Rosja na początku wojny w Ukrainie posiada zaledwie dziewięć sztuk tego systemu. Dotychczas udało się zniszczyć aż jedenaście sztuk tego urządzenia. Oznacza to, że okupanci musieli sięgnąć po ten sprzęt z krajowych rezerw strategicznych. Dlatego strata okupanta jest tak doniosła. Jak tłumaczą wojskowi, nie jest to proste zadanie, ponieważ jest on niesamowicie dobrze chroniony przez systemy obrony powietrznej, w tym wyrzutnie S-300.

