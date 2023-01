Szwedzi znaleźli złoża metali ziem rzadkich. Pomogą nam w walce z Chinami

Zajmująca się wydobyciem żelaza państwowa firma LKAB odkryła w Kirunie prawdziwy skarb. Według jej szacunków znajduje się tam także ponad milion ton metali ziem rzadkich.

Te minerały wykorzystywane są dzisiaj do tworzenia m.in. turbin wiatrowych czy zaawansowanej elektroniki. Duża część obecnego rozwoju technologicznego wymaga rzadkich metali.

Praktycznie wszystkie rzadkie metali na świecie wydobywają i rozprowadzają Chiny, będąc niebezpiecznym monopolistą na rynku tych kluczowych surowców.

Odkrycie własnych złóż może dać nam szansę uniezależnić się od Pekinu, zwiększając swoje bezpieczeństwo w przyszłości.

Zdjęcie Rozmieszczenie złóż metali ziem rzadkich (kolor niebieski) w porównaniu do złóż żelaza (kolor pomarańczowy) w Kirunie / materiały prasowe

Pierwsza kopalnia rzadkich minerałów Europy

Odkrycie tak dużych złóż surowców to wydarzenie jedyne w swoim rodzaju. Około milion ton rzadkich minerałów daje możliwość otworzenia pierwszej w Europie kopalni takich surowców.

Złoża metali nazwane Per Geijer znajdują się niedaleko wielkiej kopalni żelaza. Obecnie LKAB próbuje jak najszybciej rozpocząć zagospodarowanie złóż. Na razie prowadzone są prace nad odwiertem, mającym dać dostęp do części złóż. Już w 2023 LKAB planuje też złożyć wniosek o koncesję eksploatacyjną.

Zdjęcie Porównanie wielkości złóż pierwiastków ziem rzadkich ze złożami żelaza w Kirunie / LKAB / materiały prasowe

Jednak zanim Szwedzi zaczną wydobywać swoje rzadkie metale minie trochę czasu i wpompowane zostanie mnóstwo pieniędzy. LKAB musi najpierw ocenić dokładną wielkość złóż. Ważną kwestią jest uzyskanie wszelkich pozwoleń także od europejskich instytucji i wybudowanie odpowiedniej infrastruktury. To wszystko sprawia, że od momentu odkrycia złóż w Kirunie do ich faktycznego wydobywania i sprzedawania może upłynąć aż 15 lat.

Jednak nawet tyle lat jest warte czekania. Otworzenie pierwszej kopalni rzadkich minerałów w Europie to ogromna szansa dla całego kontynentu i utarcia nosa Chinom, które na razie same bogacą się na tych surowcach.

Europa rzuci wyzwanie Chinom

Metale ziem rzadkich to podstawowy komponent najnowszych technologii, wykorzystywanej w prawie każdym sektorze. Występują w naszych laptopach, nowoczesnych silnikach czy turbinach wiatrowych. To dzięki nim możemy produkować stopy do wahadłowców kosmicznych czy lasery. Bez nich nie ma możliwości transformacji na zieloną energię, bo wykorzystuje się je do budowy turbin wiatrowych.

Zdjęcie Obecnie znamy 17 pierwiastków ziem rzadkich. Ci wyjątkowe właściwości magnetyczne i przewodzące sprawiają, że są używane w produkcji różnych technologii i urządzeń od laptopów po materiały poszycia wahadłowców kosmicznych / 123RF/PICSEL

W prostych słowach, metale ziem rzadkich są dziś najważniejszymi surowcami na Ziemi, wykorzystywanym przez każde państwo. Obecnie jednak praktycznie ich wydobyciem i rozpowszechnianiem w całości zajmują się Chiny. A jak wiadomo, monopol nigdy nie jest dobrą sytuacją na rynku, szczególnie gdy mówimy tu o rynku super ważnego surowca, sytuacja robi się poważna.

Od dawna kraje Zachodu zauważają groźbę sytuacji, gdzie Chiny znacząco ograniczą im dostawy metali ziem rzadkich, hamując ich rozwój. Dlatego stworzenie kopalni tych surowców w Szwecji to okazja jedyna w swoim rodzaju.

Elektryfikacja, samowystarczalność UE i niezależność od Rosji i Chin rozpocznie się w tej kopalni. Musimy wzmocnić przemysłowe łańcuchy wartości w Europie i stworzyć realne możliwości elektryfikacji naszych społeczeństw - szwedzka Minister energii, biznesu i przemysłu, Ebba Busch

Możliwość wydobywania metali ziem rzadkich w Europie to także szansa do rywalizacji z Chinami na tym rynku. Możliwe, że Szwedzi nie tylko stworzą rynek zbytu w Europie, zaspokajając nasze potrzeby, ale także będą rzadkie metale sprzedawać innym krajom Zachodu np. USA. Nawet jeśli złoża szwedzkie są znacznie mniejsze od chińskich, to jednak Zachód naturalnie będzie wolał wybrać europejską alternatywę. A to znacząco ograniczy chiński monopol, osłabiając zagrożenie ze strony Pekinu.