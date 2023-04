Ważna aplikacja dla twojego dziecka. Musi mieć ją w telefonie

Spis treści: 01 Po co dziecku mObywatel i jak to działa?

02 Legitymacja w mObywatel dla Twojego dziecka

03 Jak dodać mLegitymację do konta mObywatel?

04 Co daje mLegitymacja, czyli po co dziecku mObywatel

Po co dziecku mObywatel i jak to działa?

Aplikacja mObywatel to mobilny kombajn do załatwiania wielu różnorodnych spraw, które kiedyś wymagały od nas osobistego stawienia się w urzędzie. Aplikacja pozwala na przeglądanie wielu urzędowych spraw z poziomu telefonu, daje dostęp do cyfrowego dowodu osobistego, zeznań PIT czy innych dokumentów w formie elektronicznej.

O ile sprawy tego rodzaju kojarzą nam się wyłącznie z działalnością dorosłego człowieka i jego partycypacją w społeczeństwie, to okazuje się, że mObywatel jest dostępny dla dzieci i młodzieży. Co istotne, aplikacja ma bardzo przydatną funkcję, którą wykorzystać mogą nieletni.

Jeszcze nie tak dawno osoby poniżej 18. roku życia nie mogły mieć w niej konta, jednak to się zmieniło. Po co dziecku mObywatel?

Legitymacja w mObywatel dla Twojego dziecka

Dzieci i młodzież mogą w aplikacji mObywatel odnaleźć kilka istotnych funkcjonalności, które przydają się nawet w przypadku osób nieletnich. Jest to oczywiście zasługa programu mLegitymacja, czyli mobilna legitymacja uczniowska w aplikacji mObywatel. Jest to dokument taki sam jak ten wydawany przez szkołę, jednak w formie cyfrowej i z dostępem z poziomu telefonu.

Zgodnie z informacjami na stronie gov.pl, osoba niepełnoletnia może mieć zainstalowaną aplikację mObywatel na swoim telefonie wraz z dokumentem mLegitymacja. Aby tego dokonać, należy w pierwszej kolejności skontaktować się z sekretariatem szkoły i dowiedzieć się, czy dana placówka oświaty ma podpisane porozumienie z Ministrem Cyfryzacji. Niestety, na ten moment nie wszyscy uczniowie mogą skorzystać z udogodnienia - jest to zależnie od tego, czy dana szkoła oferuje taką możliwość na mocy wspomnianego porozumienia.

Jak dodać mLegitymację do konta mObywatel?

Aby dodać mLegitymację do swojego konta w aplikacji mObywatel, należy skorzystać z opcji Dodaj dokument, gdzie wybieramy mLegitymację uczniowską.

Wyrażamy chęć aktywacji, zapoznajemy się z regulaminem i akceptujemy zaprezentowane postanowienia. Czas na najważniejszy krok, czyli aktywowanie dokumentu przy pomocy kodu QR. W tym celu wyrażamy zgodę na skorzystanie z aparatu (lub wpisujemy kod ręcznie). Uwaga - konieczne jest posiadanie odpowiedniego kodu odebranego z placówki oświaty.

Ta musi być oczywiście w programie mLegitymacji na mocy porozumień z Ministrem Cyfryzacji. Listę szkół z dostępem do mLegitymacji znaleźć można tutaj, podobnie jak i zgłosić placówkę, która nie przystąpiła jeszcze do programu.

Co daje mLegitymacja, czyli po co dziecku mObywatel

mLegitymacja w aplikacji mObywatel to dla dziecka szereg korzyści wynikających ze statusu dokumentu wydawanego przez szkołę. Świadczy on nie tylko o pobieraniu nauki przez dziecko w danej placówce, lecz upoważnia również do otrzymywania szeregu zniżek i ulg - tak, jak ma to miejsce w przypadku dokumentu w fizycznej formie.

Osoba niepełnoletnia może dzięki mLegitymacji korzystać ze zniżek w transporcie publicznym, ulg podczas zakupu biletów np. do muzeów.

