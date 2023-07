Naukowcy opracowali alternatywę dla standardowych metod mierzenia aktywności fizycznej pacjentów. Wykorzystali do tego spodnie. Niecodzienny gadżet został opracowany przez prof. Arnaldo Leal-Juniora i specjalistów z brazylijskiego Uniwersytetu Federalnego Espirito Santo.

Inteligentne spodnie posiadają dwa światłowody o grubości 1 mm, które przebiegają pionowo z tyłu każdej nogi. Włókna są niezwykle giętkie, dlatego też nie przeszkadzają w codziennym ruchu. Badacze w 30 punktach wzdłuż każdego włókna zlikwidowali niewielką część okładziny, czyli zewnętrzną część światłowodu. Dzięki czemu w trakcie ruchu część sygnału optycznego ucieka z tych punktów, co powoduje spadek całkowitej siły. Jak podaje portal New Atlas "stopień, w jakim spada sygnał, odpowiada pewnym znanym czynnościom".

Reklama

Do systemu wmontowany jest także mikroprocesor, do którego wgrany jest specjalny algorytm uczenia maszynowego. To właśnie on monitoruje siłę sygnału, dzięki czemu jest w stanie określić, co robi dana osoba. Jak podają naukowcy, urządzenie w trakcie badań laboratoryjnych było w 100 proc. dokładne w identyfikowaniu poszczególnych czynności ruchowych, tj. chodzenie, kucanie, siedzenie na krześle, szybkie chodzenie, ruchy nogą przed siebie i za siebie, czy też siedzenie na podłodze.

Jak powiedział prof. Leal-Junior: - Nasze inteligentne spodnie z włókna polimerowego mogą być używane do wykrywania takich czynności, jak siedzenie, kucanie, chodzenie lub kopanie bez hamowania naturalnych ruchów. To podejście pozwala uniknąć problemów związanych z prywatnością, które towarzyszą systemom opartym na obrazie i może być przydatne do monitorowania starszych pacjentów w domu lub do pomiaru parametrów, takich jak zakres ruchu w klinikach rehabilitacyjnych.

Zdjęcie Tak wygląda schemat inteligentnych spodni / Leticia Avellar, Anselmo Frizera, and Arnaldo Leal-Junior, "POF Smart Pants: a fully portable optical fiber-integrated smart textile for remote monitoring of lower limb biomechanics," Biomed. Opt. Exp / materiały prasowe

Naukowcy w swoim artykule naukowym napisali: "Proponowane podejście jest tanią, wysoce zintegrowaną i w pełni przenośną metodą analizy biomechaniki kończyn dolnych i klasyfikacji czynności, którą można zastosować do zdalnego monitorowania różnych pacjentów z dodatkową możliwością dostosowania liczby czujników zgodnie z zastosowaniami i użytkownicy".

Kolejnym krokiem naukowców będzie podłączenie inteligentnych spodni do chmury. Spowoduje to, że lekarze będą mogli zdalnie monitorować stan zdrowia swoich pacjentów. Wyniki badań zostały opublikowane w czasopiśmie naukowym Biomedical Optics Express .