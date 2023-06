NASA i Boeing budują samolot nowej generacji X-plane

W efekcie otrzymujemy 30 procent mniejsze zużycie paliwa i mniejszą emisję w porównaniu do najnowocześniejszych pod tym względem obecnie samolotów. Cele projektu przewidują, że dzięki samolotom nowej generacji, do 2050 roku będzie możliwe osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych z lotnictwa.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego oznaczenia, ponieważ oznacza ono, że X-66A będzie kolejnym z długiej linii eksperymentalnych samolotów wykorzystywanych do sprawdzania przełomowych projektów, które zmieniły lotnictwo. Dzięki wnioskom zdobytym podczas projektowania, budowy i testów w locie będziemy mieli okazję kształtować przyszłość lotnictwa i przyczynić się do dekarbonizacji przemysłu lotniczego. Powiedział Todd Citron, dyrektor ds. technologii w Boeingu.

Zerowa emisja gazów cieplarnianych do 2050 roku

Obecnie szacuje się, że intensywnie użytkowane samoloty wąskokadłubowe odpowiadają za prawie połowę światowej lotniczej emisji gazów cieplarnianych. Dlatego tak ważne jest, aby poszukiwać nowych rozwiązań, zwłaszcza gdy zmiany klimatyczne zachodzą coraz gwałtowniej.

Oznaczenie X-plane sięga lat 40. XX wieku. Wtedy to poprzedniczka NASA, czyli National Advisory Committee for Aeronautics (NACA), wspólnie z Siłami Powietrznymi i Marynarką Wojenną Stanów Zjednoczonych stworzyli projekt eksperymentalnego programu lotniczego.

NASA zawarła umowę z Boeingiem, która zobowiązuje agencję do zainwestowania 425 milionów dolarów w ciągu siedmiu lat w projekt. Natomiast jej partnerzy oraz sam Boeing zainwestują 725 milionów dolarów. Co więcej, we wkład NASA wliczone zostały również wiedza technologiczna i zaplecze inżynieryjne.

W NASA nasze oczy nie skupiają się tylko na gwiazdach, ale są również skupione na niebie. Sustainable Flight Demonstrator opiera się na wiodących na świecie wysiłkach NASA w dziedzinie aeronautyki i klimatu. X-66A pomoże ukształtować przyszłość lotnictwa, nową erę, w której samoloty będą bardziej ekologiczne, czystsze i cichsze, a także stworzy nowe możliwości zarówno dla sektora publicznego, jak i przemysłu amerykańskiego. Powiedział szef NASA, Bill Nelson.

Samolot jest najnowszym projektem z długiej linii samolotów X zbudowanych przez NASA.