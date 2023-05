Polacy polecą nimi na wakacje. Ryanair kupuje 150 Boeingów 737 Max 10

Czas wrócić do podróżowania. Ryanair rośnie w siłę

Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła kilka dni temu, że pandemia koronawirusa została zakończona, a mówiąc precyzyjniej, nie stanowi już zagrożenia dla zdrowia w skali globalnej i śmiało można zakładać, że będzie to oznaczać zniesienie wszystkich pozostałych po niej restrykcji w zakresie podróżowania.

I wygląda na to, że Ryanair postanowił dobrze wykorzystać "zielone światło" ze strony WHO, bo jak informują Reuters czy Bloomberg, szykuje się właśnie do poważnego rozszerzenia floty, a mianowicie podpisania z Boeingiem umowy na zakup co najmniej 100 samolotów 737 Max 10.

Zainteresowane strony odmówiły komentarza w sprawie, ale dwa zbliżone do nich źródła przekonują, że decyzja zapadła i może zostać oficjalnie ogłoszona jeszcze dziś - nieoficjalnie mówi się, że wielomiliardowa umowa dotyczy nawet 150 samolotów.

Firmy prowadziły negocjacje w tej sprawie już półtora roku temu, ale ze względu na brak porozumienia w zakresie cen, Ryanair zdecydował się je zerwać. Pod koniec 2021 roku CEO przewoźnika, Michael O’Leary, oskarżył Boeinga o próbę narzucenia "urojonej" podwyżki cen i ogłosił "rozłam małżeński".