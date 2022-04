Spis treści: 01 Boeing 737. Co to za samolot?

02 Boeing 737: Trudne dobrego początki

03 Cztery generacje Boeinga 737. Original, Classic, NG i MAX

04 Ile pasażerów zabiera na pokład samolot Boeing 737?

05 Czy Boeing 737 jest bezpieczny?

06 Boeing 737 MAX 10. Cichy debiut giganta

Boeing 737. Co to za samolot?

Historia samolotów Boeing 737 sięga 1964 roku. Widząc lukę na rynku, Boeing podjął decyzje o rozpoczęciu prac nad nowym samolotem krótko i średniodystansowym. Inżynierowie amerykańskiego producenta zdawali sobie sprawę, że w odróżnieniu od samolotów długodystansowych, częściej wykonuje paliwożerne manewry startu i lądowania.

Dlatego też zwiększono ekonomiczność maszyny projektując skrzydło, które maksymalną wydajność osiąga podczas startu, lądowania, wznoszenia i podchodzenia do lądowania. Boeing 737 postanowił wykorzystać przestrzeń samolotu. Dzięki zastosowaniu układu foteli 3 + 3 Boeing 737 mógł przewieźć na tym samym dystansie większą liczbę pasażerów niż DC-9, z którym konkurował w latach 60. XX wieku.

Początkowo planowano, by Boeing 737 miał klasyczny dla tego typu maszyn układ silników zamontowanych w tylnej części kadłuba. To miało sporo wad, miedzy innymi utrudniało obsługę, a paliwo prowadzone było do silników wzdłuż kadłuba, co w przypadku awarii groziło szybkim rozprzestrzenieniem się ognia w kabinie pasażerskiej. Dlatego zdecydowano, by silniki w Boeing 737 znajdowały się pod skrzydłami.

Boeing 737: Trudne dobrego początki

Boeing 737 początkowo nie wzbudzał ogromnego zainteresowania w USA. Wpływ miały na to popularność wspomnianego DC-9 i One-Eleven oraz fakt, że przewoźnicy korzystali z wcześniejszego modelu Boeinga 727. Nie pomagał również spór, który rozgorzał pomiędzy Boeingiem a Amerykańskim Stowarzyszeniem Pilotów Komunikacyjnych - ALPA. Ten nie chciał zgodzić się, by Boeinga 737 pilotowały dwie osoby.

Zdjęcie Boeing 737: Wnętrze samolotu w klasie ekonomicznej malezyjskich linii lotniczych. / 123rf

To stwarzało ogromne problemy, bo, po pierwsze, Boeing 737 był konstruowany dla dwóch osób w kabinie pilotów. Po drugie, trzeci członek załogi zmniejszyłby konkurencyjność wobec DC-9 i One-Eleven, którym amerykańskie stowarzyszenie udzieliło zgody na obecność tylko dwóch pilotów na pokładzie. Ostatecznie sprawa ucichła, a pierwsze zamówienie na nowe samoloty Boeing 737 przyszło z Lufthansy.

Pierwszą wersją Boeinga 737 był model 737-100, najmniejszy ze wszystkich wersji 737. W grudniu 1967 roku dostarczono Lufthansie pierwsze dwa z ponad dwudziestu zamówionych 737. Kilka miesięcy wcześniej, bo w kwietniu Boeing 737 wystartował do swojego dziewiczego lotu z lotniska Boeing Field w Seattle i bezpiecznie wylądował po 2,5-godzinnym locie.

Cztery generacje Boeinga 737. Original, Classic, NG i MAX

Jak do tej pory rodzina Boeing 737 to cztery pokolenia samolotów, które znane są jako:

Original,

Classic,

Next-Generation,

MAX.

Pierwsze pokolenie, produkowane w latach 1967 - 1988 to modele 737-100 i 737-200. Kolejna generacja, Classic, to produkowane od 1983 do 2000 roku modele 737-300, 400 i 500. Boeing 737-300 to drugi najlepiej sprzedający się samolot z tej rodziny.

Kolejne modele Boeinga 737 to produkowane od 1997 roku do dzisiaj 737-600, 700, 800 i 900 z serii Next-Generation. Ta wyróżnia się przede wszystkim tym, że wprowadzono w nich szklany kokpit. Nowy Boeing 737 z serii Next-Generation charakteryzuje się również poprawą systemów IRS, APU i odladzania oraz wzmocnieniem dźwigarów skrzydeł z mocowaniami silników.

Najnowsza generacja Boeing 737 to pokolenie MAX. Do tego zaliczają się modele 737 MAX 7, 737 MAX 8, 737 MAX 200, 737 MAX 9 i 737 MAX 10. Najważniejszą zmianą w nowych modelach są silniki CFM International LEAP-1B z mniejszym o 13% zużyciem paliwa. Boeing 737 MAX to zmienione skrzydła i winglety, osłony silników z szewronami redukującymi hałas z silnika czy poprawiona aerodynamika ogona samolotu.

Ile pasażerów zabiera na pokład samolot Boeing 737?

To, ile pasażerów zabiera Boeing 737, zależy oczywiście od modelu. Pierwsze egzemplarze B737-100 mogły pomieścić 104 pasażerów. Ta liczba rośnie do 215 w modelach Boeing 737-900. Ile pasażerów zabiera Boeing 737, który jest na usługach polskich linii lotniczych? LOT chwali się, że B737-800 może pomieścić 186 pasażerów.

Zdjęcie Ile pasażerów zabiera Boeing 737-800? Na pokład samolotów LOT może wejść 186 pasażerów. / Polskie Linie Lotnicze LOT

Polskie linie lotnicze posiadają sześć samolotów wersji 737NG (New Generation), w tym B737-800. Ten to liczne unowocześnienia w zakresie konstrukcji płatowca, systemów nawigacyjnych i systemów zasilania. Flota LOT obsługuje połączenia średniodystansowe.

Czy Boeing 737 jest bezpieczny?

Pytanie, czy Boeing 737 jest bezpieczny wydaje się zdroworozsądkowe, jeśli pod uwagę weźmiemy fakt, że Boeingi 737 Max uziemiono w marcu 2019 roku na dwa lata. Ma to związek z dwoma katastrofami Boeingów 737, w których zginęło w sumie 346 osób. Po dwóch latach Boeingi 737 MAX przywrócono do operacji lotniczych. Czy Boeing 737 jest bezpieczny?

Na wyposażeniu LOT-u jest obecnie pięć maszyn Boeing 737-8 MAX. Te również, po aktualizacji wadliwego oprogramowania i instalacji elektrycznej, a także przeszkoleniu załóg, po przerwie wzbiły się w powietrze. LOT tłumaczy, że wszystkie maszyny Boeing 737-8 MAX przeszły loty niezawodnościowe, które były wykonywane przez dwóch instruktorów oraz mechanika.

Podczas oblotu dokonano dodatkowej weryfikacji wszystkich systemów samolotu na granicach eksploatacyjnych na wysokości 41 tys. stóp. Dzięki temu sprawdzono, czy wszystkie systemy właściwie pracują i reagują na polecenia pilota. Każda z pięciu maszyn Boeing 737-8 przeszła takie kilkugodzinne testy. Te pokazały, że Boeing 737 MAX może znów bez przeszkód wzbijać się w powietrze.

Boeing 737 MAX 10. Cichy debiut giganta

Boeing w 2021 roku przeprowadził dziewiczy lot nowego samolotu pasażerskiego Boeing 737 MAX 10. Po wielu problemach związanych z tragicznymi katastrofami, debiut MAX 10 odbył się bez znacznego rozgłosu. To największy samolot z tej serii, który czeka na certyfikację i dopuszczenie samolotu do komercyjnych lotów.

Zdjęcie Boeing 737 MAX 10 może pomieścić nawet 230 pasażerów. / Boeing / materiał zewnętrzny

Boeing 737 MAX 10 ma długość 43,8 m, rozstaw skrzydeł o szerokości 35,9 m, a jego zasięg to 6100 km. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych silników LEAP-1B oraz charakterystycznych wingletów, samolot powoduje niższy hałas i ma niższą emisję węgla. Boeing 737 MAX 10 otrzymał także dodatkowe systemy bezpieczeństwa, które mają chronić go przed niebezpiecznym przeciągnięciem.