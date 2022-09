Nie tylko kolej magnetyczna. Lewitujący samochód ustanawia rekord prędkości

Kiedy mówimy o technologii lewitacji magnetycznej, najczęściej mamy przed oczami superszybkie pociągi, które poruszają się bez kontaktu z torami, a wszystko za sprawą unoszenia elektromagnetycznego przez odpychanie lub przyciąganie się magnesów ułożonych w torze i umieszczonych w pojeździe. Wygląda jednak na to, że technologia mogłaby znaleźć zastosowanie również w przypadku samochodów, zmniejszając zużycie energii i tym samym zwiększając zasięgi, a także poprawiając bezpieczeństwo.



Jeździ 230 km/h... unosząc się nad drogą

A przynajmniej na to wskazują ostatnie testy, w czasie których lewitujący samochód o wadze 2,8 tony ustanowił rekord prędkości wynoszący 230 km/h. Te odbyły się na specjalnie zmodyfikowanym przez naukowców Southwest Jiaotong University 7,9-kilometrowym fragmencie autostrady w chińskim mieście Chengdu, na którym auta unosiły się 35 mm nad drogą (badacze przetestowali w sumie 8 tradycyjnych samochodów zmodyfikowanych do korzystania z lewitacji).

Oczywiście, testy nie oznaczają wcale, że na chińskich drogach nagle zobaczymy rzesze lewitujących samochodów, bo chodziło raczej o wybadanie tematu, tj. sprawdzenie bezpieczeństwa technologii tego typu na istniejących drogach w przypadku jazdy z wysoką prędkością czy przetestowanie możliwości jej dalszego rozwoju.

Wiele wskazuje jednak na to, że ma ona wiele zalet, bo nie tylko obniża koszty podróży, ograniczając zużycie energii i eksploatacji samochodów, oszczędzając opony, to jeszcze może zmniejszyć korki, m.in. poprzez koordynację ruchu na specjalnie wyznaczonych pasach czy poprawić bezpieczeństwo przez mniejszą wrażliwość na warunki atmosferyczne.



Co warto też podkreślić, Chiny od dawna są pionierami technologii lewitacji magnetycznej, bo to właśnie tu od 2004 roku działa pierwsza komercyjna linia maglev na świecie, czyli Transrapid Szanghaj - to przy okazji najszybszy elektryczny pociąg pasażerski na świecie, który może poruszać się z prędkości 431 km/h. Co więcej, Chińczycy ujawnili w ubiegłym roku, że pracują już nad pociągiem maglev poruszającym się z prędkością 600 km/h i trudno się im dziwić, skoro raport Allied Market Research z tego tygodnia wskazuje, że globalny rynek maglev osiągnie przed 2025 roku wartość 2,7 mld USD, a do 2035 roku już 5,6 mld USD.