Mężczyzna chorował przez ponad 600 dni. Wirus wyewoluował do nowej formy

Badacze wskazują, że była to najdłuższa trwająca infekcja COVID-19 na świecie. Mężczyzna chorował przez aż 613 dni. Trwało to tak długo, że wirus w końcu wyewoluował do formy, która unika działań układu odpornościowego człowieka. Jest to ostrzeżenie dla wszystkich.

Zdjęcie Wirus wyewoluował i stał się odporny na działania układu odpornościowego człowieka / marselin888 / 123RF/PICSEL