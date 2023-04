Jak donosi Insider, 21-letni student mieszkający na Florydzie stracił wzrok w jednym oku wskutek działalności pasożyta, który był zagnieżdżony na soczewce kontaktowej. Mężczyzna powiedział, że w ciągu dnia (19 grudnia 2022 roku) zdrzemnął się na około 40 minut w jednorazowych soczewkach kontaktowych. Następnie wyjął soczewki, wziął prysznic i poszedł dalej spać.

Obudził się ze swędzącym okiem, cieknącym lewym nozdrzem i wrażliwością na światło. Mężczyzna sądził, że ma po prostu alergię i brał leki przeciwalergiczne. Następnie poszedł do lekarza, który zalecił mu kurację przeciwwirusową - specjalista stwierdził, że jest zakażony wirusem Herpes simplex.

Student powiedział: - Doszło do tego, że w moim oku pojawił się tak silny błysk, że wyglądało to tak, jakbym był w nocnym klubie, kiedy po prostu siedzę w ciemności w moim pokoju.

Jednakże miesiąc później lekarze zdiagnozowali u niego rzadką i poważną infekcję oka - było to pełzakowate zapalenie rogówki wywołane przez pasożyta Acanthamoeba. Sam chory stwierdził, że nigdy nie będzie miał pełnej wizji w jednym oku.

Lekarze szybko zmienili leki, następnie zastosowali specjalną terapię wykorzystującą światło. Po tygodniu okazało się, że zainfekowane oko zaczyna się goić, jednakże chory musiał leżeć w łóżku przez następnych kilka tygodni z opuszczonymi żaluzjami w oknach (żeby nie drażnić oka zbyt ostrym światłem).

Mimo wszystko mężczyzna często odczuwa ostry ból trwający około 30 min, który biegnie od czubka głowy do lewego oka. Następnie pojawia się uczucie "piasku w oku". Jak sam stwierdził: - To po prostu ekstremalny i najbardziej nieprzyjemny ból w historii -. Lekarze są zdania, że "będzie wolny od pasożyta" dopiero po przeszczepie rogówki.

Niebezpieczny pasożyt Acanthamoeba

Objawami pełzakowatego zapalenia rogówki jest niewyraźne widzenie, ból oka, wrażliwość na światło, zaczerwienienie, nadmierne łzawienie, czy uczucie kłucia. Zapalenie jest wywołane przez mikroskopijną amebę Acanthamoeba. Pasożyta można znaleźć w wodzie z kranu, w wannach z hydromasażem, w wodzie ze studni, czy w basenach.

Pasożyt może bytować na soczewce kontaktowej i zainfekować zewnętrzną część oka. Według danych z Centers for Disease Control and Prevention (CDC) każdego roku średnio u jednej na 500 osób noszących soczewki kontaktowe może rozwinąć się wspomniana infekcja oka, która może doprowadzić nawet do ślepoty.

Aby uniknąć potencjalnych nieprzyjemnych konsekwencji, CDC zaleca by przed podjęciem czynności związanych z wodą (np. kąpiele, czy pływanie) należy zdjąć soczewki kontaktowe. Ponadto odradza się spania w soczewkach, gdyż może to zwiększyć ryzyko infekcji. Jak podkreśla dr Anat Galor, rzecznik Amerykańskiej Akademii Okulistyki, należy również odpowiednio dbać o soczewki, by nie rozwinęły się na nich grzyby, bakterie, czy pasożyty.