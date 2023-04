Z poprzednich badań mogliśmy się dowiedzieć, że astma zwykle prowadzi do problemów ze snem, co skłoniło naukowców do sprawdzenia, czy powiązanie to przypadkiem nie działa jednak w drugą stronę. To znaczy, czy nasze nawyki senne nie wpływają na prawdopodobieństwo zachorowania i jak wynika z nowego badania opublikowanego na łamach BMJ Open Respiratory Research, mieli rację - zbyt krótki sen albo sen kiepskiej jakości zwiększają ryzyko rozwoju astmy.



Zawsze wiedzieliśmy, że istnieje pewien związek między astmą a snem, ale większość prac skupia się na obecności obturacyjnego bezdechu sennego komentuje dr Amal Assa'ad, zastępca dyrektora Oddziału Alergii i Immunologii w Centrum Medycznym Szpitala Dziecięcego w Cincinnati.

Kiepski sen zwiększa ryzyko zachorowania na astmę

W jaki sposób udało się to zweryfikować? Badacze przeanalizowali dane z lat 2006-2010 grupy 450 tys. osób w wieku 38-73 lata zgromadzone w brytyjskiej biomedycznej bazie danych UK Biobank - po 10 latach obserwacji u 18 tys. z nich zdiagnozowano astmę. To pozwoliło im ustalić, że osoby z predyspozycjami genetycznymi i złymi nawykami dotyczącymi snu były dwukrotnie bardziej narażone na rozwój choroby niż osoby z grupy niskiego ryzyka.

