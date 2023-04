Reklama

Tym samym "gruźlicowy" cel Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli 80 proc. redukcja nowych przypadków w latach 2015-2030, będzie bardzo trudny do osiągnięcia, jeśli nie podejmiemy natychmiastowych środków zaradczych.



Gruźlica. Co to za choroba i kto jest najbardziej zagrożony?

Gruźlica to potencjalnie śmiertelna choroba zakaźna wywoływana przez prątka gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), która dotyka najczęściej płuc (szacuje się, że gruźlica pozapłucna stanowi zaledwie 8,8 proc. wszystkich przypadków), więc do większości zakażeń dochodzi drogą kropelkową. Do wywołania choroby potrzebna jest też stosunkowo duża ilość prątków, więc znacznie ma tu długość i bliskość kontaktu z chorym, a także wentylacja pomieszczenia.

Co więcej, tylko u 2-3 proc. osób zakażonych rozwinie się choroba objawowa, a u pozostałych prątki pozostaną w stanie latentnym - niemniej średnio jeden na dziesięć takich przypadków ulega z czasem aktywacji i nieleczony prowadzi do śmierci niemal połowy chorych.



Warto jednak pamiętać, że istnieją czynnik ryzyka i zwiększone ryzyko dotyczy m.in. chorych na AIDS, narkomanów, alkoholików, osób z osłabioną odpornością zależną od limfocytów T, osób bezdomnych i niedożywionych czy osób po 65 roku życia.



Gruźlica. Objawy i leczenie

A jakie objawy powinny zwrócić naszą uwagę? Uporczywy kaszel, który trwa dłużej niż trzy tygodnie i zwykle powoduje odkrztuszanie flegmy (także krwawej), pogarszające się duszności, brak apetytu i utrata masy ciała, wysoka temperatura, nocne poty oraz skrajne zmęczenie lub znużenie. Same w sobie nie są wystarczające do postawienia diagnozy, ale powinny skłonić do szukania pomocy lekarskiej i dalszej diagnostyki (diagnostyka mikrobiologiczna).



Podstawową metodą leczenia gruźlicy jest długotrwałe stosowanie leków przeciwgruźliczych i przeciwzapalnych, które jeśli rozpoczęte we wczesnej fazie choroby i prowadzone zgodnie z zaleceniami doprowadza do wyleczenia ok. 90 proc. chorych.