Nowe problemy astmatyków

Choroby zwyrodnieniowe stawów to coraz większy problem we współczesnym społeczeństwie. Jak uważają lekarze, najczęściej są one powiązane ze zużywaniem się chrząstek, co prowadzi do dalszych komplikacji i dolegliwości. Nie jest to scenariusz zaskakujący we współczesnych społeczeństwach, które coraz bardziej się starzeją, a na dodatek częściej cierpią na otyłość.

Swoje kilka groszy dokłada również styl życia, który w przypadku wielu osób charakteryzuje się długim czasem spędzonym na siedzeniu, niewielką aktywnością fizyczną i raczej kiepską dietą. Okazuje się jednak, że przyczyną występowania zwyrodnienia stawów może być coś jeszcze - i to na pozór niezwiązanego z nimi bezpośrednio. Tak wynika z badań opublikowanych na łamach Annals of the Rheumatic Diseases

Wynik nie pozostawia wątpliwości

Badacze postanowili sprawdzić związek występowania chorób zwyrodnienia stawów i problemów natury atopowej, czyli np. alergii oraz astmy i egzemy. Na potrzeby eksperymentu wyodrębniono dwie grupy pacjentów - na pierwszą składały się osoby z wykrytymi chorobami atopowymi, druga zaś zawierała w sobie osoby zdrowe. Dodatkowo badanych pogrupowano według kilku kategorii, takich, jak np. wiek, płeć, historia choroby, status społeczny i pochodzenie etniczne.

Nasze odkrycia stanowią podstawę dla przyszłych badań interwencyjnych, które mogą zidentyfikować pierwszą metodę leczenia zmniejszającą postęp choroby zwyrodnieniowej stawów. Matthew Baker, adiunkt immunologii i reumatologii na Uniwersytecie Stanforda

Ostatecznie okazało się, że osoby cierpiące np. na astmę są o wiele bardziej narażone na nabawienie się zwyrodnienia stawów od osób niecierpiących na choroby atopowe. W przypadku samych astmatyków ryzyko zwiększone jest o połowę, podczas gdy astmatycy cierpiący dodatkowo np. na egzemę mogą cierpieć na schorzenia stawów dwukrotnie częściej.

Czas na leczenie

Taki wynik badań stanowi sporą motywację dla lekarzy, aby opracować skuteczny zestaw przeciwdziałań rozwojowi schorzeń stawów w przypadku osób cierpiących na choroby atopowe. Kluczowe mogą okazać się wykorzystywane leki na alergię.

Mamy teraz solidne podstawy do badania tego jako interwencji, aby sprawdzić, czy celowanie w szlaki, takie jak hamowanie komórek tucznych lub alergicznych cytokin, może faktycznie zmniejszyć rozwój i/lub postęp choroby zwyrodnieniowej stawów. Matthew Baker, adiunkt immunologii i reumatologii na Uniwersytecie Stanforda

W samej Polsce na alergie różnego rodzaju choruje nawet 12 milionów osób. Astma dotyka z kolei około 5,7% populacji, co w przypadku naszego kraju oznacza 2,2 miliony osób cierpiących na tę chorobę.