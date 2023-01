Naukowcy potwierdzają: detergenty w zmywarkach narażają nas na przewlekłe choroby

Wiele osób dziś nie jest już w stanie wyobrazić sobie życia bez zmywarki, które przynoszą niezwykłą wygodę. Ciągle jednak istnieją głosy, że ich używanie źle odbija się na naszym zdrowiu. Potwierdzają je naukowcy ze szwajcarskiego Instytutu Badań nad Alergią i Astmą, związanego z Uniwersytetem w Zurychu. Postanowili zbadać dużą częstotliwość występowania chorób zapalnych związanych z nieszczelnością bariery nabłonka jelitowego. Szukając przyczyny, przeprowadzili analizę popularnej teorii, o możliwej szkodliwości detergentów używanych w zmywarkach. Wyniki badań pokazały coś niezwykle strasznego.



Sposób badań nad szkodliwym wpływem mycia w zmywarkach

Naukowcy skierowali swoje podejrzenia na zmywarki, ze względu na możliwość pozostawiania detergentów na umytych przez urządzenia naczyniach.

Szczególnie niepokojące jest to, że w wielu urządzeniach nie ma dodatkowego cyklu mycia, aby usunąć pozostały środek płuczący. Oznacza to, że potencjalnie toksyczne substancje pozostają na naczyniach, gdzie następnie zasychają w miejscu kierujący badaniem Cezmi Akdis, profesor alergologii doświadczalnej i immunologii Uniwersytetu w Zurichu oraz dyrektor Instytutu Badań nad Alergią i Astmą w nocie biura prasowego uniwersytetu.

Badacze zdawali sobie sprawę, że takie podejrzenia istnieją już od dawna, więc aby wyciągnąć odpowiednie wnioski, postanowili faktycznie przeanalizować jakie składniki detergentów mogą mieć negatywny wpływ na barierę nabłonkową w ludzkich jelitach.

Bariera nabłonkowa to warstwa komórek, która pokrywa przewód jelitowy i kontroluje, co dostaje się do organizmu. Uszkodzenie tej bariery jest związane z takimi chorobami jak alergie pokarmowe, cukrzyca, otyłość, reumatoidalne zapalenie stawów czy stwardnienie rozsiane. Może nawet powodować choroby psychiczne jak zaburzenia ze spektrum autyzmu, przewlekła depresja czy choroba Alzheimera

Do badań naukowcy wykorzystali opracowaną przez siebie nowatorską technikę — ludzkie organoidy jelitowe i komórki jelitowe na mikrochipach. Za ich pomocą stworzyli trójwymiarową kępę komórek, przypominającą naturalną nabłonkę jelitową u ludzi. Poddawali ją wpływom rozcieńczonym substancjom w detergentach, odzwierciedlając ich ilość, jaka pozostaje na naczyniach po umyciu przez zmywarki.



Detergenty w zmywarkach mogą odpowiadać za 2 miliardy chorób na świecie

Wyniki wykazały, że pozostawiane środki detergentów niszczyły komórki stworzonej bariery. Ponadto aktywowały geny i białka sygnalizacyjne, które mogą wywoływać reakcje zapalne. Co jednak ważniejsze poznano dokładnie jaki składnik używany w detergentach do zmywarek powoduje takie efekty. Są to etoksylaty alkoholi. Wykorzystywane są do tworzenia popularnych środków czystości. Według naukowców pozostawienie ich śladów na naczyniach mytych przez zmywarki może być powodem wielu chorób na całym świecie.

Efekt, który znaleźliśmy, może oznaczać początek niszczenia warstwy nabłonkowej jelita i wywoływać wiele chorób przewlekłych. [...] Zakładamy, że uszkodzone bariery nabłonkowe odgrywają rolę w wywoływaniu dwóch miliardów chorób przewlekłych Cezmi Akdis, w nocie biura prasowego uniwersytetu

Badania potwierdzają, że samo korzystanie ze zmywarki do mycia naczyń może mieć niebezpieczne efekty dla naszego zdrowia. Dlatego po wykorzystaniu urządzenia zaleca się ich dodatkowe mocne opłukiwanie, aby pozbyć się śladów detergentów. Naukowcy twierdzą przy tym, że ich badania powinny posłużyć jako podstawa do działań nad popularnymi detergentami w zmywarkach, które jak się okazuje, nie są takie bezpieczne w użyciu.