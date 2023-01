Stresujący początek roku? Naukowcy przekonują, że to... dobrze

Do tej pory badania naukowe sugerowały raczej, że stres jest przyczyną zaburzeń pamięci, a jego przewlekły charakter może prowadzić do trwałych negatywnych zmian w mózgu, ale jak się właśnie okazuje, wszystko zależy od jego poziomu. Jak sugerują naukowcy Uniwersytetu Georgii (UGA), napięcie emocjonalne nigdy nie jest przyjemne, ale odrobina stresu od czasu do czasu może okazać się niezastąpioną pomocą dla naszej pamięci krótkotrwałej, która odpowiada m.in. za zapis nowych informacji (imiona poznanych osób, lista zakupów itd.), prowadzenie rozmów czy czasowe zapamiętywanie przetwarzania danych, np. wyników obliczeń.

Pamięć krótkotrwała lubi umiarkowany poziom stresu

W ich nowych badaniach, w których wzięło udziało ponad 1200 młodych zdrowych osób, udało się wykazać, że stres jest szkodliwy tylko wtedy, gdy przekroczy pewien próg - przed jego osiągnięciem, czyli na niskim i umiarkowanym poziomie, ma zaś pozytywny wpływ na pamięć krótkotrwałą. Uczestnicy wykonywali w ich trakcie test pamięci oparty na rozpoznawaniu określonych narzędzi i twarzy, dzięki czemu udało się ustalić, że mózgi osób zgłaszających w kwestionariuszu wyższy poziom stresu wykazywały mniejszą aktywność w obszarze odpowiedzialnym za pamięć krótkotrwałą.