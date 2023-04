Podróż to dopiero początek. Ile czasu potrzebujemy na kolonizację obcej planety?

Jak twierdzi Serkan Saydam z Australijskiego Centrum Inżynierii Kosmicznej, który specjalizuje się w badaniach przyszłego górnictwa, chociaż plan jest bardzo ambitny - nie udało nam się jeszcze przecież postawić stopy na Czerwonej Planecie - to teoretycznie kolonizacja Marsa jest wykonalna w ciągu najbliższych dekad. Jego zdaniem sukces zależeć będzie jednak od dostępności wody, która z jednej strony umożliwi życie i uprawę żywności, a z drugiej zostanie wykorzystana przy produkcji paliwa rakietowego.



Kolonia na Marsie do 2050? To możliwe, ale...

W środowisku naukowym nie ma jednak co do tego konsensusu, bo inni naukowcy przedstawiają mniej optymistyczne opinie. Louis Friedman, współzałożyciel organizacji non-profit The Planetary Society, wskazuje, że kolonizacja Marsa jest mało prawdopodobna w dającej się przewidzieć przyszłości, a Rachael Seidler, neurobiolog z University of Florida, twierdzi, że "ludzie lubią być optymistami co do kolonizacji Marsa, ale brzmi to trochę bez sensu".



