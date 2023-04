Eksperci odkryli, że w aplikacji Pinduoduo umieszczono złośliwe oprogramowanie, które wykorzystywało luki w systemach operacyjnych Android do szpiegowania użytkowników i konkurentów. Co prawda nie ma dowodów, że apka przekazywała dane chińskiemu rządowi, ale należy pamiętać, że Państwo Środka jest w stanie zmusić przedsiębiorców podlegających jego jurysdykcji do "współpracy" w tym zakresie.

Jak wyjaśnia CNN jeden z pracowników Pinduoduo, wszystko miało zacząć się 5 lat po założeniu firmy, czyli w 2020 roku, kiedy to do życia powołany został zespół ok. 100 inżynierów i menedżerów produktu, których zadaniem było szukanie luk w telefonach z Androidem, opracowywanie sposobów ich wykorzystania i przekształcenia w zysk.



Pinduoduo przenosi szpiegowanie na nowy poziom

Co wyjątkowo bulwersujące, firma początkowo celowała w użytkowników obszarów wiejskich i mniejszych miast, unikając użytkowników w megamiastach, aby uniknąć wykrycia (choć argumentacja była taka, żeby ułatwić im "łączność" ze światem). W czym pomagało także ukrywanie malware pod nazwami prawdziwych plików, np. Google, nie wspominając już o tym, że aplikację bardzo trudno jest usunąć z telefonu, kiedy już zostanie zainstalowana:

Taka technika jest szeroko stosowana przez twórców złośliwego oprogramowania, którzy wprowadzają szkodliwy kod do aplikacji, które mają legalną funkcjonalność tłumaczą eksperci.

Ich działalność pozwoliła firmie dokładnie poznać nawyki i zainteresowania użytkowników, a także lokalizację, kontakty, kalendarz, powiadomienia i albumy ze zdjęciami oraz zmienić ustawienia systemowe, a tym samym ulepszyć model uczenia maszynowego, aby oferować dokładnie spersonalizowane powiadomienia push i reklamy. Według źródeł CNN zespół został rozwiązany na początku marca, kiedy stał się obiektem zainteresowania i mniej więcej w tym samym czasie z aplikacji, która i tak została usunięta ze sklepu Google Play, zniknął malware.



Czemu więc wciąż należy traktować ją jako zagrożenie? Dlatego, że pracownicy rozwiązanego zespołu zostali przeniesieni do prac nad siostrzaną apką Temu, która jest międzynarodowym odpowiednikiem Pinduoduo, szybko zyskującym na popularności na Zachodzie. Na ten moment nie ma dowodów, aby Temu miało być zamieszane w działania Pinduoduo, ale wspólny właściciel sprawia, że nie wygląda to najlepiej.