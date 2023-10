Chcesz zarobić milion? Nagraj UFO. Nowa "oferta" Amazona

Reklama

Brzmi to jak jeden wielki żart? Zdecydowanie, szczególnie że w grze o milion dolarów mogą wziąć udział tylko Amerykanie. Reszta świata może liczyć co najwyżej na karty podarunkowe Amazon o wartości 500 USD, ale z drugiej strony ma łatwiej... platforma w tym przypadku zachęca do nagrywania "obcych" z wykorzystaniem makijażu, rekwizytów i kostiumów - zgłoszenia przyjmowane są do 3 listopada.

UFO to gorący temat. Amazon korzysta

Tak czy inaczej, marketingowcom Amazona należy się uznanie, bo pomysł na promocję Ring jest przedni i pojawia się w idealnym momencie. UFO to przecież w ostatnich tygodniach bardzo gorący temat.

1 września amerykańskie służby oddelegowane do badania przypadków niewyjaśnionych zjawisk powietrznych, czyli All-domain Anomaly Resolution Office, poinformowały o uruchomieniu strony internetowej, na której można zgłaszać przypadki Niezidentyfikowanych Zjawisk Powietrznych (UAP), a niedługo później amerykańska agencja kosmiczna (NASA) opublikowała długo wyczekiwany raport dotyczący niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych (UAP).

Ba, 13 września meksykański dziennikarz-ufolog Jaime Maussan zaprezentował w lokalnym parlamencie wysuszone ciała niewielkich istot, które mają cechy wspólne z ludźmi: dwoje oczu, usta, dwie ręce, dwie nogi, ale różni je wydłużona czaszka i po trzy palce u rąk. Maussan przekonywał pod przysięgą, że według przeprowadzonych badań mają 1000 lat i nie pochodzą z Ziemi. Co prawda naukowcy szybko obalili jego teorię, wskazując, że "nie ma tu niczego, co mogłoby wskazywać na związki, które nie istnieją na Ziemi", ale o UFO znowu było głośno.