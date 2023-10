Astronauci ubierają się u Prady. Luksusowe skafandry na powrót na Księżyc

Stylowe wdzianko kosmiczne od Prady

Amerykańska agencja kosmiczna i firma Axiom Space już w połowie marca ujawniły projekt nowych skafandrów kosmicznych, w których człowiek wróci na Księżyc w ramach misji Artemis.



Co prawda nie będzie to jedyny skafander, z jakiego NASA może korzystać w przyszłości, bo inni producenci już ustawiają się w kolejce po kontrakty, ale to właśnie w nim załoga misji Artemis III, zaplanowanej na grudzień 2025 roku, wyjdzie na powierzchnię naszego naturalnego satelity, gdzie pozostanie przez niecały tydzień.

Reklama

Przy okazji tego ogłoszenia dowiedzieliśmy się też, że prototypy będą dostępne w celach treningowych latem tego roku, a teraz docierają do nas informacje, że Axiom Space podjęło się współpracy z luksusowym włoskim domem mody i w pracach "nad całym procesem produkcji" skafandra wezmą udział projektanci Prady.

Wiedza techniczna Prady w zakresie surowców, technik produkcyjnych i innowacyjnych koncepcji projektowych przyniesie zaawansowane technologie instrumentalne w zapewnieniu nie tylko komfortu astronautów na powierzchni Księżyca, ale także bardzo potrzebnego uwzględnienia czynnika ludzkiego, którego nie ma w starszych skafandrach kosmicznych oznajmił w oświadczeniu dyrektor generalny Axiom Space, Michael Suffredini.