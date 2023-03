Księżycowa moda, czyli NASA zaprezentowała skafander kosmiczny dla misji Artemis

To jest świetny przykład tego, co może zdziałać innowacja. To będzie o wiele bardziej elastyczny skafander, a zakres ruchu naprawdę poprawi zdolność astronautów do wykonywania wszystkich zadań, które zamierzają wykonać podczas eksploracji powierzchni Księżyca i ostatecznie Marsa

komentuje emerytowana astronautka NASA, Peggy Whitson.