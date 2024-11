Wiedźmin — Rozdroże Kruków z datą premiery!

Wiedźmin — Rozdroże Kruków to nowa książka Andrzeja Sapkowskiego, która wkrótce trafi do sprzedaży. Tytuł pojawi się w księgarniach jeszcze w tym miesiącu. O czym opowiada nowa historia? Tym razem fabuła cofa się do młodzieńczych lat Geralta z Rivii, który stawia pierwsze kroki w wiedźmińskim fachu.