W końcu na poważnie. Pentagon otwiera stronę do zgłaszania przypadków UFO

Rusza strona internetowa do zgłaszania przypadków UAP

Amerykańskie służby oddelegowane do badania przypadków niewyjaśnionych zjawisk powietrznych, czyli All-domain Anomaly Resolution Office, poinformowały o uruchomieniu strony internetowej www.aaro.mil.

Portal ciągle jest jeszcze w budowie i nie wszystkie zapowiadane funkcje już działają, ale docelowo służyć ma jako bezpieczny kanał dla obecnych lub byłych pracowników rządowych, personelu wojskowego i wykonawców do rejestrowania raportów UAP.

Z drugiej zaś strony będzie to narzędzie do dostarczania opinii publicznej zweryfikowanych informacji dotyczących AARO i wysiłków agencji na rzecz zrozumienia i rozwiązania niezidentyfikowanych zjawisk anomalnych (na stronie będą dostępne m.in. zdjęcia i filmy, dotyczące rozwiązanych spraw związanych z UAP po ich odtajnieniu i zatwierdzeniu do publicznego udostępnienia).

Zdjęcie Tak wygląda nowa strona Pentagonu do zgłaszania przypadków UFO / domena publiczna

Pozostała zawartość witryny obejmuje raportowanie trendów i sekcję często zadawanych pytań, a także łącza do oficjalnych raportów, transkrypcji, komunikatów prasowych i innych zasobów, które mogą okazać się przydatne dla opinii publicznej, takich jak obowiązujące statuty oraz strony umożliwiające śledzenie statków powietrznych, balonów i satelitów.