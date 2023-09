Spis treści: 01 Pełnia Księżyca we wrześniu. Kiedy oglądać Księżyc Żniwiarzy?

02 Jak Księżyc Żniwiarzy i pełnia wpłynie na człowieka?

03 Jak oglądać pełnię Księżyca we wrześniu?

Pełnia Księżyca we wrześniu. Kiedy oglądać Księżyc Żniwiarzy?

Wielkimi krokami zbliża się pełnia Księżyca we wrześniu. To zjawisko astronomiczne potocznie najczęściej nazywane jest Pełnią Żniwiarzy, Pełnią Księżyca Plonów albo Pełnią Kukurydzianego Księżyca. Niekiedy spotkać się można również z określeniem Księżyc Wina.

Nazwa pełni Księżyca we wrześniu wywodzi się z kultury starożytnych Egipcjan i była oznaką nadchodzącej pory deszczowej, która kończyła półroczny okres suszy. Wtedy wylewał Nil, co umożliwiało uprawę roślin wzdłuż rzeki. Uważa się, że pomagała rolnikom, którzy w jej wyjątkowo jasnym świetle kończyli zbieranie plonów.

Kiedy jest Pełnia Księżyca we wrześniu? Tarcza będzie w pełnej okazałości w piątek, 29 września. Księżyc Żniwiarzy powinien osiągnąć zenit o godz. 11.58, jednak najlepszy moment, aby go podziwiać będzie wieczorem, gdy zapadnie zmrok.

Jak Księżyc Żniwiarzy i pełnia wpłynie na człowieka?

Zjawisko to może być odczuwalne na kilka dni przed lub kilka dni po całkowitej pełni Księżyca. Niektóre osoby podczas pełni Księżyca we wrześniu mogą mieć problemy ze snem, a także odczuwać zmęczenie i lęk. Są również tacy, którzy pod wpływem tego zjawiska odczuwają potrzebę głębokiej metamorfozy.

Ciekawostką jest fakt, że w Chinach pojawienie się Księżyca Żniwiarzy jest powiązane z obchodami Święta Środka Jesieni. To okazja do tego, aby spędzić wspólnie czas z rodziną lub przyjaciółmi i razem podziwiać pełnię Księżyca we wrześniu.

Jak oglądać pełnię Księżyca we wrześniu?

Do obserwacji pełni Księżyca we wrześniu nie trzeba specjalnych przygotowań. Nie potrzebujemy sprzętu obserwacyjnego, aby zobaczyć to zjawisko astronomiczne. Jednak, by widoczność była jak najlepsza, warto udać się w miejsce poza miastem, ponieważ tam nie występuje sztuczne światło.

W czasie tej fazy Księżyca jest on oświetlany przez Słońce i dlatego jest widoczny z Ziemi w całej okazałości. Jedynym czynnikiem, który może nam przeszkodzić w obserwacji może być zachmurzenie.

