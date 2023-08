Kiedy będzie pełnia? Wyjątkowy sierpień

Sierpień to w tym roku miesiąc wyjątkowy. Jednym z powodów jest to, że w jego trakcie aż dwukrotnie wystąpi pełnia Księżyca i tzw. Superksiężyc. To wyjątkowe zjawiska, a pojawienie się ich dwa razy w ciągu miesiąca zdarza się raz na 33 miesiące. Średnio dwa Superksiężyce jednego miesiąca można zaobserwować 44 razy w ciągu 100 lat. Brzmi zachęcająco?

Zdecydowanie tak. Zanim jednak przystąpimy do obserwacji tego zjawiska (w Polsce 1 sierpnia o 21:03 i 31 sierpnia o 3:37), warto dowiedzieć się więcej na jego temat. Mowa w zasadzie o dwóch zjawiskach, bo będzie to jednocześnie pełnia Księżyca i Superksiężyc. Czym cechują się te dwie rzeczy i co o nich wiemy?

Pełnia Księżyca - co to jest i kiedy występuje?

Pełnia Księżyca to jedna z faz, podczas której Księżyc znajduje się po stronie przeciwnej do Słońca względem Ziemi. Jak czytamy w definicji Encyklopedii PWN, pełnia Księżyca występuje, gdy długości ekliptyczne Słońca i Księżyca różnią się o 180 stopni. Oznacza to, że pełen Księżyc widzimy, gdy ten swoim położeniem jest w pełnej opozycji do Słońca. Dzięki temu widoczna strona Księżyca jest w całości oświetlona, a jego tarcza przypomina koło.