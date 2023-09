Indie wylądowały na Księżycu, ale teraz mają poważny problem

"Wysiłki mające na celu nawiązanie kontaktu będą kontynuowane." - czytamy w oficjalnym oświadczeniu agencji ISRO

Misja ISRO wielkim sukcesem

Być może misja lądownika i łazika wchodzących w skład Chandrayaan-3 dobiegła już końca, tak okazała się być ogromnym sukcesem. Indie jako czwarte wylądowały na Księżycu i udało się tego dokonać w okolicy południowego bieguna Srebrnego Globu, gdzie może znajdować się sporo wody w postaci lodu.

W trakcie misji Chandrayaan-3 udało się przeprowadzić różne eksperymenty i dokonać bardzo ważnych odkryć. Przebadano regolit i znaleziono w nim siarkę, co sugeruje wulkaniczną przeszłość Księżyca. Udało się również przeprowadzić pomiary temperatury zewnętrznej warstwy Srebrnego Globu.

Warto dodać, że Indie próbowały wylądować na Księżycu już wcześniej. W ramach misji Chandrayaan-2, która to jednak w 2019 r. zakończyła się rozbiciem lądownika o powierzchnię, co było spowodowane usterką oprogramowania. Towarzysząca jej sonda jednak trafiła na orbitę Srebrnego Globu i bada go stamtąd do dziś.