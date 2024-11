Na Smokowieckim Siodełku w 2024 r. turyści mogą podziwiać pięknie podświetlone rzeźby lodowe obrazujące Wawel i kościół św. Wojciecha w Krakowie . Do wykonania obiektów wykorzystano 1800 brył lodu o łącznej wadze ok. 225 ton.

- Jak co roku, motyw przewodni do ostatniej chwili był tajemnicą. Ale teraz możemy go ujawnić. 12 edycja Tatrzańskiej Świątyni Lodowej poświęcona jest papieżowi Janowi Pawłowi II. Lodowa bazylika przedstawia katedrę na Wawelu i kościół św. Wojciecha w Krakowie. Temat został wybrany z okazji 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Tatrach Wysokich. " Tatry nie dzielą, ale łączą! " z pewnością dziś jesteśmy tego bardziej świadomi niż kiedykolwiek wcześniej... - podają w ogłoszeniu.

Atrakcja będzie dostępna do zwiedzania do 21 kwietnia 2025 r. Wstęp jest bezpłatny. Dlaczego organizatorzy wybrali akurat Wawel i kościół św. Wojciecha?

- Wybraliśmy Katedrę Wawelską i kościół św. Wojciecha w Krakowie, ponieważ są one ściśle związane z papieżem Janem Pawłem II. W 1958 roku został on konsekrowany na biskupa w katedrze na Wawelu. [...] Kościół św. Wojciecha ma również bardzo bliski związek z papieżem Janem Pawłem II. To tutaj głosił kazania i modlił się przez wiele lat podczas swojej posługi w Krakowie. Kościół jest jednym z najstarszych w Krakowie i w samej Polsce. Do dziś w tym kościele odbywają się msze ostatniej szansy, zawsze o 21:37, ku pamięci Jana Pawła II - wyjaśniono w ogłoszeniu.