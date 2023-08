Lądowanie na Księżycu! Indyjska misja Chandrayaan-3 zakończona powodzeniem

Indie właśnie dołączyły do ekskluzywnego klubu krajów, którym udało się wylądować na Księżycu. Misja Chandrayaan-3 to pierwsza taka próba miękkiego lądowania na Księżycu od czasu nieudanej misji Chandrayaan-2 w 2019 roku. Indie przejdą do historii zaledwie kilka dni po tym, jak na powierzchni Księżyca rozbił się rosyjski lądownik.

Zdjęcie Indie podejmą historyczną próbę lądowania na Księżycu. / 123RF/PICSEL