Indyjski łazik przechodzi w stan uśpienia. Trwa analiza danych

Misja Chandrayaan-3 czeka na kolejny wschód Słońca

Plan od początku zakładał, że zarówno łazik, jak i lądownik misji Chandrayaan-3 będą działać przez jeden dzień księżycowy, czyli 14 dni ziemskich. Teraz oczekują na ponowne wzejście Słońca, co pozwoli na uruchomienie systemów. Panele słoneczne zostały ustawione w taki sposób, aby wychwycić pierwsze promienie słoneczne tuż po wschodzie.

Obecnie akumulator jest w pełni naładowany. Panel słoneczny jest ustawiony tak, aby odbierać światło o następnym wschodzie słońca spodziewanym 22 września 2023 r. Odbiornik pozostaje włączony. Mamy nadzieję na pomyślne przebudzenie i wykonanie kolejnego zestawu zadań! Napisano w oświadczeniu.

Na ten moment nie ma oficjalnej informacji na temat obecności lodu na biegunie południowym Księżyca. Jednak cały czas trwa analiza wszelkich danych, które zostały przesłane przez łazik. W zeszłym tygodniu ISRO potwierdziła obecność takich pierwiastków jak siarka, glin, żelazo, wapń, chlor, tytan, mangan, tlen czy krzem.

Indie rosną w siłę

Astronomowie pracujący przy misji Chandrayaan-3 obawiają się, czy sprzęt wytrzyma skrajnie niskie temperatury panujące podczas nocy księżycowych. Temperatura podczas nieobecności Słońca może spaść nawet do –120 stopni Celsjusza.

Co więcej, noc księżycowa również trwa 14 ziemskich dni. Mimo że baterie łazika są w pełni naładowane, to mają one ograniczoną pojemność, co za tym idzie, łazik może się obudzić, ale nie jest to pewne.

Dzięki udanej misji Chandrayaan-3, pozycja Indii jako potęgi technologicznej i kosmicznej uległa znacznej poprawie. Misja rozpoczęła się ponad miesiąc temu, a jej koszt na ten moment wynosi 75 milionów dolarów.

Sukces Indii był o tyle znaczący, że kilka dni przed lądowaniem Chandrayaan-3, rosyjska misja księżycowa zakończyła się katastrofą. Indie we współpracy z NASA planują swoją pierwszą misję na Międzynarodową Stację Kosmiczną już w przyszłym roku.