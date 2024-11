Naukowcy od ponad 20 lat pracujący na stanowisku archeologicznym w Hadrianopolis w Paflagonii, starożytnym regionie dzisiejszej Turcji, dokonali kolejnego niezwykłego odkrycia. Do starożytnych rzymskich reliktów i budowli, w tym dwóch łaźni, dwóch kościołów, teatru, grobowców skalnych i wilii, dołącza właśnie kwadratowa umocnioną budowla, w której znaleźli 1600-letni brązowy wisior z wizerunkiem Salomona pokonującego diabła i napisem "Nasz Pan pokonał diabła".

Wyjaśnijmy, że Salomon jest postacią pojawiającą się w trzech księgach Biblii, w których możemy przeczytać o jego ogromnym bogactwie (jako król miał gromadzić co najmniej 25 ton złota rocznie) i tym, że Bóg obdarzył go mądrością, wiedzą i chwałą większą niż "kogokolwiek przed nim i po nim". Nie wszyscy wiedzą jednak, że jest też bohaterem rozdziału Biblii napisanego między I a V wiekiem n.e., który nie został włączony do kanonicznej wersji z powodu... magii i demonologii.