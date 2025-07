Chodzi o magnetyczny ekstraktor, który rewolucjonizuje medycynę frontową , a przynajmniej jego nowoczesną odsłonę, bo magnesów używano w tym celu już w czasie wojny krymskiej w latach pięćdziesiątych XIX wieku, ale teraz przeszły one prawdziwą rewolucję.

Nie trzeba rozcinać całego serca. Robię tylko małe nacięcie, wprowadzam magnes i odłamek sam się do niego przyczepia

Od XIX wieku do ukraińskich okopów

Wszystko dzięki byłemu prawnikowi Ołehowi Bykowowi, który od 2014 roku jako wolontariusz wspiera front. Na podstawie rozmów z wojskowymi medykami stworzył nową generację ekstraktorów: elastyczne modele do operacji brzusznych, mikronarzędzia do precyzyjnych interwencji i mocne uchwyty do usuwania odłamków z kości.