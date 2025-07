Iran od lat rozwija swój program nuklearny, co budzi poważne obawy zarówno w Izraelu, jak i w Stanach Zjednoczonych oraz wśród sojuszników na Bliskim Wschodzie. Jak wszyscy wiemy, Izrael i USA zaatakowały Iran i miały zniszczyć program zmierzający do budowy tej przerażającej broni. Pojawiły się jednak informacje, że bombardowania obiektu Fordo opóźniły tylko ten moment o kilka tygodni czy miesięcy, ale prace mogą dalej być prowadzone np. w innym miejscu.

Bombowiec B-2 Spirit to jeden z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych na świecie. Został zaprojektowany do przenikania przez silnie bronioną przestrzeń powietrzną i dostarczania zarówno konwencjonalnych, jak i jądrowych ładunków na duże odległości. Jego kluczowe cechy to technologia stealth, która czyni go praktycznie niewidocznym dla radarów, zasięg operacyjny przekraczający 11 000 km bez tankowania oraz możliwość przenoszenia do 18 ton uzbrojenia, w tym bomb konwencjonalnych, jądrowych oraz specjalistycznych bomb przeciwbunkrowych GBU-57.