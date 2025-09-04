Wizz Air uruchamia dwie nowe trasy z Polski do Macedonii.

Kiedy będziemy mogli polecieć do Ochrydy?

Loty z Polski do Ochrydy rozpoczną się 7 czerwca 2026 roku z Katowic oraz 8 czerwca 2026 roku z Wrocławia. Polecimy tam dwa razy w tygodniu - z Katowic w poniedziałki i piątki, a z Wrocławia w środy i niedziele. Lot będzie trwał około dwóch godzin.

Cena biletów do Ochrydy

Ceny zaczynają się od 89 złotych i można je już rezerwować na stronie wizzair.com oraz w aplikacji mobilnej WIZZ.

Nowy kierunek lotów wzmacnia obecność Wizz Air w południowej i zachodniej Polsce, gdzie linia konsekwentnie rozwija swoją sieć przystępnych cenowo kierunków wakacyjnych. Jest to część szerszej, długofalowej strategii Wizz Air, która zakłada wzmocnienie na polskim rynku. Uruchomienie nowych tras wpisuje się również w inicjatywę Customer First Compass realizowaną przez przewoźnika - trzyletni program inwestycyjny o wartości 14 miliardów euro, którego celem jest oferowanie jeszcze bardziej przystępnych cen biletów, większej elastyczności oraz nieustanne podnoszenie jakości doświadczeń pasażerów podczas podróży.

Dzięki cenom rozpoczynającym się już od 89 zł konsekwentnie realizujemy naszą obietnicę oferowania podróży wygodnych i przystępnych. Nowe połączenia są nie tylko dowodem naszego zaangażowania na rynku polskim, lecz także wyrazem ambicji, by coraz większej liczbie pasażerów umożliwiać dostęp do nowych miejsc w Europie

"Perła Bałkanów" na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO

Miasteczko leży w południowo-zachodniej Północnej Macedonii, nad brzegiem Jeziora Ochrydzkiego i słynie z krystalicznie czystej wody, zabytkowych klasztorów, barwnej lokalnej kultury i znakomitej kuchni. To idealny kierunek na spokojny wyjazd, jednak nie brak w nim atrakcji. Dla osób spragnionych ruchu Ochryda będzie idealna - trekking w Parku Narodowym Galiczica jest wspaniałą przygodą. Wzdłuż jeziora rozciąga się malownicza droga, którą można przejechać wypożyczonym rowerem. A samo jezioro aż zachęca do pływania czy nurkowania.

Nowoczesne samoloty Wizz Air

Nowy kierunek będzie obsługiwany nowoczesnymi i wydajnymi samolotami Airbus A321neo, które zapewnią komfort podróży. Średni wiek samolotów to zaledwie 4,5 roku, a linia konsekwentnie stawia na dekarbonizację, wykorzystując nowoczesne maszyny z rodziny Airbus A320neo. Dzięki temu w 2025 roku Wizz Air osiągnął wiodący w branży wskaźnik emisji - jedynie 52,2 grama CO2 na pasażera/kilometr.

Wizz Air stawia na Polskę

Liczba tras obsługiwanych w Polsce wzrosła już do 208, obejmując aż 30 krajów, co potwierdza strategiczne znaczenie polskich baz w siatce połączeń przewoźnika.

Od stycznia do września 2025 roku linia zrealizowała już blisko 45 000 lotów z i do Polski. Jest to wzrost o 19 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. W tym czasie przewieziono niemal 10 mln pasażerów, a wskaźnik wykonania operacji wyniósł 99,8 proc. Poprawiły się również wyniki operacyjne - pubktualność odlotów wzrosła o ponad 12 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

''Wydarzenia'': Uliczni artyści poszukiwani na Śląsku. Tramwaj do pomalowania Polsat News Polsat News