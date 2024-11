Druga z wymienionych sond w zeszłym roku przechwyciła zdjęcia Słońca , które w tym tygodniu zostały udostępnione przez Europejską Agencję Kosmiczną. Są to najdokładniejsze obrazy powierzchni naszej gwiazdy , jakie udało się kiedykolwiek uchwycić z kosmosu.

Sonda zrobiła te zdjęcia w marcu 2023 r., gdy znajdowała się około 74 mln km od Słońca. To daje nam niecałe pół jednostki astronomicznej, czyli średniej odległości Ziemi od gwiazdy Układu Słonecznego, która wynosi niespełna 150 mln km. Na obrazach udostępnionych przez Europejską Agencję Kosmiczną widzimy fotosferę. Co to takiego?