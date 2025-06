Policja wspierana jest też przez inne służby m.in. Straż Graniczną czy Wojsko Polskie. Chociażby w niedzielę wieczorem (29.06) minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że z zasobów armii do poszukiwań podejrzanego wydysponowany zostanie jeden bezzałogowiec Bayraktar TB2 . Maszyna już miała brać udział w operacji.

W obławie bierze udział też Lotnictwo Policji. Zwraca się uwagę na wykorzystanie jednego S-70i Black Hawk, który ma być dumą polskich służb porządkowych. Jednak obok niej w pobliżu Starej Wsi do patroli wysłano wcześniej maszynę mniej znaną, ale być może bardziej przydatną w poszukiwaniach podejrzanego niż Black Hawk. Mowa tu śmigłowcu Bell-407GXi .

Akcja policji w Starej Wsi. Do akcji wysłano śmigłowiec Bell 407

Wykorzystywany w poszukiwaniach Bell-407GXi należy do dolnośląskiej policji i na co dzień stacjonuje we Wrocławiu. Maszyna trafiła tam w kwietniu br. po zakupie w 2023 roku. Lotnictwo Policji posiada łącznie siedem Belli-407GXi, z których dwa stacjonują w Warszawie, a po jednym znajduje się w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie oraz Łodzi.