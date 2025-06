Siły Zbrojne Ukrainy setki razy udowodniły, że Rosjanie nie mogą czuć się bezpiecznie nie tylko na okupowanych terenach Ukrainy, ale również na własnej rosyjskiej ziemi. Nasi wschodni sąsiedzi dokonują tego za pomocą potężnych bomb kierowanych AASM Hammer. Znajdują się one na wyposażeniu dostarczonych myśliwców MiG-29 czy F-16. Eksperci nie mają wątpliwości, że ta broń pozwoliła Ukraińcom utrzymać linię frontu praktycznie niezmienioną od roku.

Dzięki AASM Hammer tylko w ostatnim miesiącu zniszczono zestawy rakietowe i systemy obrony oraz składy rosyjskich pocisków czy broni warte grube dziesiątki milionów dolarów. W wyniku takich ataków, Rosjanie mają ogromne problemy w zapewnieniu dostaw sprzętu do oddziałów, co owocuje dużym obniżeniem aktywności na froncie. Trzeba tutaj mocno podkreślić, że armia Kremla od ponad roku usiłuje zdobyć strategiczne miasto Pokrowsk. I pomimo zaangażowania gigantycznych sił i środków, wciąż nie udało się tego dokonać.

Setki ataków na Rosję unikalną bronią AASM Hammer

Bomby AASM Hammer odegrały w tej kwestii ogromną rolę. Z dostępnych informacji wynika, że Francja dostarcza Ukrainie bomby AASM Hammer regularnie. Na przykład w styczniu 2024 roku pojawiły się dane, że kraj ten zobowiązał się dostarczać ok. 50 bomb miesięcznie przez rok, co daje potencjalnie ok. 600 bomb rocznie. Zapotrzebowanie Ukrainy na te bomby jest duże, szacuje się, że mogą zużywać nawet 100 bomb dziennie w intensywnych działaniach bojowych, co sugeruje, że liczba dostarczonych bomb może być znaczna, ale ograniczona zdolnościami produkcyjnymi Francji.

Co ciekawe, Paryż postanowił udoskonalić bomby AASM Hammer z myślą właśnie o prowadzeniu skuteczniejszych ataków na Rosjan w Ukrainie i bezpośrednio na terytorium Rosji. Chodzi tu o bomby AASM XLR (Extra Long Range). Ten wariant dostępny w wersjach 250 kg i 1000 kg, jest wyposażony w zminiaturyzowany silnik odrzutowy, prawdopodobnie typu ramjet, podobny do stosowanego w pociskach Meteor.

Udoskonalone bomby AASM to potęga

Dzięki temu, zasięg bomb wzrósł do 150-200 km przy zrzucie z dużej wysokości, w porównaniu do ok. 70 km w standardowych wersjach AASM. Umożliwia to precyzyjne uderzenia na odległe cele, co jest szczególnie istotne w misjach typu SEAD, czyli tłumienia obrony przeciwlotniczej.

Zwykłe bomby AASM są wyposażone w zaawansowane systemy naprowadzania, w tym inercyjne oraz GPS. To zapewnia tej broni dość dobrą celność, nawet w obliczu silnych zakłóceń. Niektóre wersje dysponują także systemami naprowadzania na podczerwień lub odbitą wiązkę lasera, są jednak rzadziej używane.

Celność wynosi od 10 do nawet 1 metra. Cena jednej bomby HAMMER to ponad 210 tysięcy dolarów. Sebastien Lecornu, minister Sił Zbrojnych Francji, powiedział, że przystosowane do nowych francuskich bomb AASM zostały ukraińskie myśliwce MiG-29, Su-27 i frontowe bombowce Su-24.

