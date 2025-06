USA mają potężną broń laserową. Przechodzi najważniejsze testy

System DE M-SHORAD to 50-kilowatowa wysokoenergetyczna broń laserowa. Ma być uzupełnieniem obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu w oddziałach armii USA. Przy tym stanowi jeden z najbardziej rozwiniętych programów broni wykorzystującej ukierunkowaną energię lasera .

Pomimo tego, że DE M-SHORAD jest jeszcze prototypową konstrukcją, od 2023 roku cztery takie systemy wykorzystuje 60. Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, stacjonujący w Fort Sill. Jak podaje Army Recognition na bazie informacji od US Army, żołnierze jednostki właśnie przeprowadzili najbardziej zaawansowane ćwiczenia z wykorzystaniem broni laserowej .

Ćwiczenia obejmowały celowanie w rój bezzałogowych systemów powietrznych, które latały w grupach do trzech sztuk. Miało to odzwierciedlać pole walki, w którym do ataków wykorzystywane są "roje" małych dronów.